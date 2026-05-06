"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

Wees maar gerust dat er vanavond wereldwijd heel veel volk de tweede halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain zal volgen. Eigenlijk is dit een finale avant-la-lettre.

Spektakel tussen PSG en Bayern

PSG en Bayern München verzorgden afgelopen week het spektakel in Parijs. De heenwedstrijd van de halve finale in de Champions League werd gekruid met maar liefst negen doelpunten. Een waar feest voor de voetbalfans.

Maar achteraf kwam er ook heel veel kritiek. Zo kreeg hij vorige week de vraag voorgeschoteld of het voetbal niet te naïef was, met veel te veel oog voor het offensieve, terwijl er defensief veel te veel gaten waren.

Kritiek op defensieve organisatie

“Iederéén heeft een mening in onze samenleving. Maar ik hoef geen respect te tonen voor een sh*t mening”, citeert Het Laatste Nieuws Enrique wel heel erg duidelijk. Al wie houdt van voetbal, beleefde plezier aan de wedstrijd tegen Bayern München.”

Enrique is naar eigen zeggen vijf uur lang bezig geweest met de analyse van de wedstrijd. Ook de verdedigende prestaties van zijn ploeg nam hij daarbij onder de loep. “En ik zag niet één slechte defensieve actie. Net dáárom was de partij magnifique.”

DNA van Bayern

Ook bij Bayern München waren ze lyrisch over de partij. Dat liet sportief directeur Max Eberl weten na het duel tegen Heidenheim. Ook hij vindt niet dat de ploeg iets te verwijten viel, ook al kregen ze vijf doelpunten tegen.



“Wij hebben niet één moment spijt over het voetbal van de ploeg in het Parc des Princes. Das war pervers geil... Wat Bayern München in Parijs liet zien, is ons DNA. Dat willen wij niet veranderen; het maakt ons populair bij de fans overal in de wereld”, was zijn oordeel.

En wees maar gerust dat de supporters, ook de neutrale voetbalkijkers, al enorm uitkijken naar vanavond, in de hoop dat Bayern en PSG er opnieuw zo’n spektakelstuk van maken. Het kan het voetbal alleen maar ten goede komen.

Arsenalscore in andere halve finale

De wedstrijd van vorige week dinsdag was alvast een pak leuker om volgen dan het duel van Arsenal en Atletico Madrid dinsdagavond. De Engelsen pakten hun finale ticket dankzij één doelpuntje, maar vanavond mag en moet het meer zijn.

Ook analist Marc Degryse is die mening toegedaan. Hij steunt Vincent Kompany dan ook tegen alle kritiek dat hij veel meer aandacht moet hebben voor het defensieve gedeelte van zijn voetbal. Laat Bayern maar spelen, oordeelt Degryse.

“Door sommige analisten, trainers of voetballiefhebbers wordt geopperd dat Vincent Kompany meer moet werken aan de defensieve stabiliteit van Bayern München. En dat die vele tegengoals vermeden moeten worden. Neen, laat hem toch doen! Je moet de ploeg juist complimenten geven”, liet Degryse optekenen.

Laatste vijf jaar

De meest recente Champions League-finales tonen vooral defensieve duels, met uitzondering van de verrassend ruime overwinning van Paris Saint-Germain in 2025. In dat seizoen won PSG overtuigend met 5-0 tegen Inter Milan, een uitslag die uitzonderlijk is voor een moderne finale.

In 2024 verloor Borussia Dortmund met 0-2 van Real Madrid. De finale van 2023 was een gesloten wedstrijd waarin Manchester City met 1-0 won van Inter Milan, dankzij een doelpunt van Rodri. In 2022 won Real Madrid opnieuw, ditmaal met 0-1 tegen Liverpool, in een wedstrijd waarin Thibaut Courtois uitblonk. Vijf jaar geleden, klopte Chelsea Manchester City met 0-1 dankzij een doelpunt van Kai Havertz.