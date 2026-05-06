Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arsenal - PSG. Dat wordt de finale van de Champions League in Boedapest. De Parijzenaars schakelden op woensdagavond Bayern München uit, waardoor het voor Vincent Kompany toch opnieuw wonden likken wordt. Een vroeg doelpunt was voldoende voor de overwinning.

De heenwedstrijd in Parijs was een absoluut doelpuntenfestijn geworden, dat uiteindelijk met 5-4 werd gewonnen door PSG tegen Bayern München. En dus was de vraag wat het Bayern van Vincent Kompany in eigen huis zou kunnen doen tegen de uittredend kampioen.

Laimer kwam in de plaats van Davies op de linksachter bij de thuisploeg en ook bij de bezoekers tien dezelfde namen in vergelijking met vorige week. Luis Enrique moest een keer wisselen na de blessure van Hakimi vorige week.

Heel snelle voorsprong doet boeken dicht voor Bayern München

De Spaanse coach bracht Fabian Ruiz tussen de lijnen om de 5-4 uit de heenwedstrijd te gaan verdedigen. Vooraf wilden beide coaches er vol voor gaan en opnieuw vooral aan aanvallen gaan denken, maar toch kregen we geen even spektakelrijke wedstrijd als vorige week.

Na drie minuten was de ontmoeting eigenlijk gespeeld. De eerste de beste kans werd het meteen 0-1. Kvaratschelia liep de grote rechthoek in en kon daar onbedreigd tot bij Dembele steken, die hard voorbij Neuer trapte.



De doelman van de Duitsers moest daarna gedurende de wedstrijd meermaals zijn team behoeden van een grotere achterstand, om zo de wedstrijd toch nog enigszins spannend te houden - al was toen al duidelijk dat het moeilijk zou gaan worden voor Bayern om twee keer te scoren.

Late gelijkmaker Kane komt te laat

Bayern claimde wel een strafschop voor handspel en Olise wist een grote kans over de kooi te lepelen, maar het bleef bij 0-1 bij de rust en ook na de koffie kon het team van Vincent Kompany te moeilijk een vuist maken.

Pas in minuut 94 kon Harry Kane dan toch nog gelijk maken, maar dat was onvoldoende om PSG uit de finale te houden. Daarin wacht in Boedapest met Arsenal een andere topclub. Wie pakt de Beker met de Grote Oren?

Wie wint de Champions League?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
50%
50%

Je kan nog stemmen tot 09/05/2026 22:00.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Bayern München

Meer nieuws

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

22:30
Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

22:00
Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

21:40
3
Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

21:00
Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

21:00
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

19:30
4
"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00
Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Analyse

Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede

20:40
2
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

20:20
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
3
Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

20:00
3
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

19:15
2
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
6
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
3
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

17:00
3
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
2
📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

14:25
2
'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

13:58
1
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

13:37
21
📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

13:25
15
Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

12:50
1
Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Analyse

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

12:20
5
DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

12:00
5
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
1
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
29
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

10:50
3
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

10:20
15
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
22
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Halve Finales (T)
Arsenal Arsenal 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Bayern München Bayern München 1-1 PSG PSG

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Bayern München - PSG: 1-1 Venom#13 Venom#13 over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending ZWaregem ZWaregem over Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen Vital Verheyen Vital Verheyen over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" Vital Verheyen Vital Verheyen over Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie JaKu JaKu over Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel? OM-RSCL OM-RSCL over "Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging ontleder ontleder ontleder ontleder over Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Vital Verheyen Vital Verheyen over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen Vital Verheyen Vital Verheyen over "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved