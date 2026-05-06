Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Arsenal - PSG. Dat wordt de finale van de Champions League in Boedapest. De Parijzenaars schakelden op woensdagavond Bayern München uit, waardoor het voor Vincent Kompany toch opnieuw wonden likken wordt. Een vroeg doelpunt was voldoende voor de overwinning.

De heenwedstrijd in Parijs was een absoluut doelpuntenfestijn geworden, dat uiteindelijk met 5-4 werd gewonnen door PSG tegen Bayern München. En dus was de vraag wat het Bayern van Vincent Kompany in eigen huis zou kunnen doen tegen de uittredend kampioen.

Laimer kwam in de plaats van Davies op de linksachter bij de thuisploeg en ook bij de bezoekers tien dezelfde namen in vergelijking met vorige week. Luis Enrique moest een keer wisselen na de blessure van Hakimi vorige week.

Heel snelle voorsprong doet boeken dicht voor Bayern München

De Spaanse coach bracht Fabian Ruiz tussen de lijnen om de 5-4 uit de heenwedstrijd te gaan verdedigen. Vooraf wilden beide coaches er vol voor gaan en opnieuw vooral aan aanvallen gaan denken, maar toch kregen we geen even spektakelrijke wedstrijd als vorige week.

Na drie minuten was de ontmoeting eigenlijk gespeeld. De eerste de beste kans werd het meteen 0-1. Kvaratschelia liep de grote rechthoek in en kon daar onbedreigd tot bij Dembele steken, die hard voorbij Neuer trapte.







De doelman van de Duitsers moest daarna gedurende de wedstrijd meermaals zijn team behoeden van een grotere achterstand, om zo de wedstrijd toch nog enigszins spannend te houden - al was toen al duidelijk dat het moeilijk zou gaan worden voor Bayern om twee keer te scoren.

Late gelijkmaker Kane komt te laat

Bayern claimde wel een strafschop voor handspel en Olise wist een grote kans over de kooi te lepelen, maar het bleef bij 0-1 bij de rust en ook na de koffie kon het team van Vincent Kompany te moeilijk een vuist maken.

Pas in minuut 94 kon Harry Kane dan toch nog gelijk maken, maar dat was onvoldoende om PSG uit de finale te houden. Daarin wacht in Boedapest met Arsenal een andere topclub. Wie pakt de Beker met de Grote Oren?