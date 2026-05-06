"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

PSG - Bayern München gaf ons negen doelpunten. En dus is de vraag: kan dat nog wel beter? De kans is heel klein. En volgens sommigen beklijfde de heenwedstrijd zelfs niet zoals dat zou moeten met een wedstrijden met negen doelpunten.

"In de halve finale van de Champions League, dé trofee in het clubvoetbal, trokken twee ploegen alleen maar ten aanval. Dat heet het walhalla voor voetballiefhebbers te zijn", opende Filip Joos zijn column afgelopen weekend in De Standard.

"Maar de klik in mijn hart en lijf bleef uit. Wat vreemd is, besef ik. Hoe echt is voetbal nog als het show is? Als het lijkt alsof je naar een AI-gegenereerd promofilmpje van de sport zit te kijken? PSG-Bayern was gemaakt om doelpunten te bingen. Daarom zijn de streamingreuzen zo happig op de Champions League."

Was PSG - Bayern een exhibitiematch?

"Wie er won, kon me negentig minuten lang niks schelen. Daarvoor leken ze allemaal, in hun veelkleurige verscheidenheid, toch te zeer op elkaar. Het was te veel een exhibitiematch voor dat stadium van het toernooi. Russische roulette", was Joos wel heel streng.

Volgens hem moet een wedstrijd echt niet eindigen met 5-4 en hij wil in de toekomst ook zeker geen 8-6 of dergelijke meer - al zou dat de oude tijden van het aanvallende voetbal wel terugbrengen. Maar liever niet dus, als het van Joos afhangt.

Hoeveel spektakel brengt de terugwedstrijd in München?

Franky Van der Elst had in Een-Tweetje al wat te vertellen over de terugmatch: “Nog beter dan de heenmatch? Dat kan niet. Ik ben echt wel benieuwd, want nu staat echt wel de finaleplaats op het spel. Gaan ze op dezelfde manier voetballen als in de heenwedstrijd? Afhankelijk van de stand gaat misschien toch een van beide ploegen op de rem gaan staan?”

Lees ook... "Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

Wesley Sonck pikte in: “Kunnen ze op een andere manier nog spelen dan ze gewoon zijn? Het zijn twee ploegen die de absolute top zijn in de wereld. Kunnen ze op een andere manier die wedstrijd aanvatten? Ik vrees ervoor, maar het zou me wel verbazen als het nog straffer zou zijn als vorige week."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bayern München - PSG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Bayern München

Meer nieuws

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

20:20
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
2
Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

20:00
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

19:15
1
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
2
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
2
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

17:00
1
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
2
📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

14:25
2
'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

13:58
1
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

13:37
12
📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

13:25
14
Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

12:50
1
Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Analyse

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

12:20
5
DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

12:00
5
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
1
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
27
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

10:50
3
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

10:20
15
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
21
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

05/05
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45
Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

09:30
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
3
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

05/05
1
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

05/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Halve Finales (T)
Arsenal Arsenal 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Bayern München Bayern München 21:00 PSG PSG

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over 📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden Andreas2962 Andreas2962 over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending Stigo12 Stigo12 over "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek Joe Joe over Antoine Sibierski, nieuwe sterke man bij Anderlecht, is heel duidelijk over zijn eisen: "Dominant voetbal" JaKu JaKu over Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel? JaKu JaKu over Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af JaKu JaKu over "Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren wilmabar123 wilmabar123 over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over "Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over 📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved