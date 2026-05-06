"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

PSG - Bayern München gaf ons negen doelpunten. En dus is de vraag: kan dat nog wel beter? De kans is heel klein. En volgens sommigen beklijfde de heenwedstrijd zelfs niet zoals dat zou moeten met een wedstrijden met negen doelpunten.

"In de halve finale van de Champions League, dé trofee in het clubvoetbal, trokken twee ploegen alleen maar ten aanval. Dat heet het walhalla voor voetballiefhebbers te zijn", opende Filip Joos zijn column afgelopen weekend in De Standard.

"Maar de klik in mijn hart en lijf bleef uit. Wat vreemd is, besef ik. Hoe echt is voetbal nog als het show is? Als het lijkt alsof je naar een AI-gegenereerd promofilmpje van de sport zit te kijken? PSG-Bayern was gemaakt om doelpunten te bingen. Daarom zijn de streamingreuzen zo happig op de Champions League."

Was PSG - Bayern een exhibitiematch?

"Wie er won, kon me negentig minuten lang niks schelen. Daarvoor leken ze allemaal, in hun veelkleurige verscheidenheid, toch te zeer op elkaar. Het was te veel een exhibitiematch voor dat stadium van het toernooi. Russische roulette", was Joos wel heel streng.

Volgens hem moet een wedstrijd echt niet eindigen met 5-4 en hij wil in de toekomst ook zeker geen 8-6 of dergelijke meer - al zou dat de oude tijden van het aanvallende voetbal wel terugbrengen. Maar liever niet dus, als het van Joos afhangt.

Hoeveel spektakel brengt de terugwedstrijd in München?

Franky Van der Elst had in Een-Tweetje al wat te vertellen over de terugmatch: “Nog beter dan de heenmatch? Dat kan niet. Ik ben echt wel benieuwd, want nu staat echt wel de finaleplaats op het spel. Gaan ze op dezelfde manier voetballen als in de heenwedstrijd? Afhankelijk van de stand gaat misschien toch een van beide ploegen op de rem gaan staan?”



Lees ook... "Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern›

Wesley Sonck pikte in: “Kunnen ze op een andere manier nog spelen dan ze gewoon zijn? Het zijn twee ploegen die de absolute top zijn in de wereld. Kunnen ze op een andere manier die wedstrijd aanvatten? Ik vrees ervoor, maar het zou me wel verbazen als het nog straffer zou zijn als vorige week."