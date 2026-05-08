En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

Johan Walckiers
Aardbeving in La Louvière: de club heeft het vertrek van Frédéric Taquin aangekondigd. Daarmee gaat bij de Waalse club een belangrijk hoofdstuk dicht.

RAAL heeft vandaag een stevige bom gedropt. In een officieel communiqué kondigden de Wolven het vertrek aan van Frédéric Taquin, die zijn allerlaatste wedstrijd als hoofdcoach zal leiden tegen Cercle Brugge.

Het communiqué bevestigt dat er achter de schermen het een en ander is gebeurd. "Soms worden er beslissingen genomen die het sportieve overstijgen. Vandaag wordt een belangrijke bladzijde in de geschiedenis van de RAAL omgeslagen", valt te lezen.

Een laatste dans tegen Cercle

Frédéric Taquin zal voor altijd verbonden blijven aan de wederopstanding van RAAL. Hij loodste de club van D3 Amateurs naar de hoogste afdeling. "Negen jaar zijn niet zomaar seizoenen. Het zijn herinneringen, gevechten, gedeelde emoties en een heropbouw die met passie en vastberadenheid werd geleid. Frédéric Taquin was veel meer dan een trainer: een sterke man binnen het project, een sleutelpersoon in de ziel en identiteit van de Wolven", schrijven de Wolven.

De club wil nu een nieuwe fase van het project ingaan met een andere staf: "Voetbal verloopt in cycli en aan het einde van dit seizoen moet een nieuw hoofdstuk beginnen. Deze beslissing, moeilijk en beladen met emotie, betekent een keerpunt in de verdere ontwikkeling van RAAL."

De laatste wedstrijd van het seizoen wordt dus het moment om afscheid te nemen en hem te bedanken voor het afgelegde parcours, de dagelijkse passie en de beleefde momenten, eerst op Tivoli en daarna in de EASI Arena. Ook al waren de voorbije weken moeilijker, Frédéric Taquin blijft een grote naam in de clubgeschiedenis van La Louvière, met meer dan 250 officiële wedstrijden als coach van de Wolven. Na de vertrekkers binnen directie en staf belooft het een zomer te worden waarin er heel wat werk op de plank ligt.

Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

10:20
Anderlecht verdedigt abonnementsprijzen die onder vuur liggen: "Economische onzekerheid"

BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar

Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

