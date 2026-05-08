En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

Aardbeving in La Louvière: de club heeft het vertrek van Frédéric Taquin aangekondigd. Daarmee gaat bij de Waalse club een belangrijk hoofdstuk dicht.

RAAL heeft vandaag een stevige bom gedropt. In een officieel communiqué kondigden de Wolven het vertrek aan van Frédéric Taquin, die zijn allerlaatste wedstrijd als hoofdcoach zal leiden tegen Cercle Brugge.

Het communiqué bevestigt dat er achter de schermen het een en ander is gebeurd. "Soms worden er beslissingen genomen die het sportieve overstijgen. Vandaag wordt een belangrijke bladzijde in de geschiedenis van de RAAL omgeslagen", valt te lezen.

Een laatste dans tegen Cercle

Frédéric Taquin zal voor altijd verbonden blijven aan de wederopstanding van RAAL. Hij loodste de club van D3 Amateurs naar de hoogste afdeling. "Negen jaar zijn niet zomaar seizoenen. Het zijn herinneringen, gevechten, gedeelde emoties en een heropbouw die met passie en vastberadenheid werd geleid. Frédéric Taquin was veel meer dan een trainer: een sterke man binnen het project, een sleutelpersoon in de ziel en identiteit van de Wolven", schrijven de Wolven.

De club wil nu een nieuwe fase van het project ingaan met een andere staf: "Voetbal verloopt in cycli en aan het einde van dit seizoen moet een nieuw hoofdstuk beginnen. Deze beslissing, moeilijk en beladen met emotie, betekent een keerpunt in de verdere ontwikkeling van RAAL."

De laatste wedstrijd van het seizoen wordt dus het moment om afscheid te nemen en hem te bedanken voor het afgelegde parcours, de dagelijkse passie en de beleefde momenten, eerst op Tivoli en daarna in de EASI Arena. Ook al waren de voorbije weken moeilijker, Frédéric Taquin blijft een grote naam in de clubgeschiedenis van La Louvière, met meer dan 250 officiële wedstrijden als coach van de Wolven. Na de vertrekkers binnen directie en staf belooft het een zomer te worden waarin er heel wat werk op de plank ligt.



