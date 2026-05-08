Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

Met het einde van het seizoen in zicht kijkt RAAL La Louvière al vooruit naar de toekomst. Trainer Frédéric Taquin hoopt daarbij enkele huurlingen langer aan boord te houden, al lijkt dat niet vanzelfsprekend.

Fall en Afriyie belangrijk in slotfase

Zaterdag speelt La Louvière zijn 36ste competitiewedstrijd en de supporters hopen eindelijk nog eens op een overwinning in de playdowns. Daarbij rust de aandacht opnieuw op aanvallers Pape Fall en Jerry Afriyie. Vooral Fall liet recent nog van zich spreken met een doelpunt op het veld van Dender.

Toch is hun toekomst onzeker. Beide spelers worden gehuurd en spelen in principe hun laatste wedstrijd voor La Louvière. Trainer Frédéric Taquin gebruikt de laatste weken van het seizoen om zijn kern voor volgend jaar vorm te geven en experimenteert daarom geregeld met andere opstellingen.

Moeilijke dossiers voor de club

Pape Fall ligt nog tot 2029 onder contract bij het Franse Metz en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van ongeveer 1,5 miljoen euro. Dat maakt een definitieve transfer bijzonder moeilijk voor La Louvière. Toch sluit Taquin een nieuwe uitleenbeurt niet uit.

Jerry Afriyie behoort dan weer toe aan het Saoedische Al-Qadsiah. De jonge Ghanees maakt deel uit van een talentenprogramma waarbij spelers ervaring opdoen via uitleenbeurten om later met winst verkocht te worden. La Louvière is al zijn tweede uitleenclub.

Taquin blijft hopen

Ondanks de moeilijke situatie blijft Taquin optimistisch. De coach gaf aan dat bepaalde gesprekken intern blijven, maar liet wel verstaan dat hij graag enkele huurlingen zou behouden, zo vertelde hij aan La Dernière Heure.



Vooral over Afriyie sprak hij zich positief uit. Volgens Taquin is een langer verblijf niet onmogelijk, al beseft hij dat de kansen klein zijn. Ook voor Fall blijft hij hopen op een nieuwe uitleenconstructie, zeker gezien diens sterke prestaties dit seizoen.

Vertrek van Ashimeru lijkt vast te staan

Voor Majeed Ashimeru ziet de situatie er anders uit. De middenvelder, die eigendom is van Anderlecht, heeft een hoog salaris en zou bovendien zelf op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Daardoor lijkt zijn vertrek bij La Louvière zo goed als zeker.