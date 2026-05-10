De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

De Clasico tussen Barça en Real Madrid belooft bijzonder gespannen te worden. Thibaut Courtois is terug, maar de Madrileense kleedkamer is vlak voor deze topper in La Liga helemaal ontploft.

Real Madrid staat zondagavond in Camp Nou voor een Clasico onder hoogspanning. Voor de Madrilenen is de inzet glashelder: ze moeten winnen om de titelviering van FC Barcelona uit te stellen. Bij een gelijkspel of een zege van de Catalanen is Barça officieel kampioen. De terugkeer van Thibaut Courtois komt voor Real dan ook op het best mogelijke moment.

Courtois keert terug, maar…

De Belgische doelman hervatte enkele weken geleden de training en lijkt tegen de Blaugrana opnieuw zijn plaats onder de lat in te nemen. Goed nieuws voor Real Madrid, dat in zo’n belangrijke wedstrijd zal kunnen rekenen op de ervaring van Courtois. Alleen komt de Belg wel terug in een Madrileense kleedkamer waar de spanning stevig is opgelopen.

Ruzies en aanvaringen

De voorbije dagen zouden er verschillende spanningen zijn ontstaan binnen de groep van Real. Volgens MARCA en andere Spaanse media kregen Valverde en Tchouaméni het hevig met elkaar aan de stok op training, waarna het ook in de kleedkamer tot een aanvaring kwam. Antonio Rüdiger zou dan weer meermaals hebben uitgehaald naar Carreras.

Mbappé de oorzaak van alle spanningen?

De sfeer zou verder verzuurd zijn na de vakantie van Kylian Mbappé tijdens zijn blessureperiode, een keuze die bij een deel van de groep slecht viel. De Fransman zou ook in aanvaring zijn gekomen met Vinicius Junior.

De kleedkamer van Real Madrid zou intussen helemaal verdeeld zijn. Een deel van de spelers stond achter Xabi Alonso, nog voor zijn ontslag, terwijl een andere groep zich achter Arbeloa, de huidige trainer, schaart. Volgens de recentste berichten uit Spanje zouden sommige ervaren spelers zelfs niet meer met de coach praten.





José Mourinho om de boel op te kuisen?

Barcelona moet het in de Clasico doen zonder Lamine Yamal, die out is. Ook de inzetbaarheid van Raphinha blijft erg onzeker. En intussen doet in Madrid nog een ander gerucht de ronde: José Mourinho zou kunnen terugkeren naar de club. Florentino Pérez zou de Portugees nog altijd hoog inschatten en hem zien als de ideale man om opnieuw orde op zaken te stellen in een kleedkamer die al sinds het begin van het seizoen in crisis verkeert.