De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Clasico tussen Barça en Real Madrid belooft bijzonder gespannen te worden. Thibaut Courtois is terug, maar de Madrileense kleedkamer is vlak voor deze topper in La Liga helemaal ontploft.

Real Madrid staat zondagavond in Camp Nou voor een Clasico onder hoogspanning. Voor de Madrilenen is de inzet glashelder: ze moeten winnen om de titelviering van FC Barcelona uit te stellen. Bij een gelijkspel of een zege van de Catalanen is Barça officieel kampioen. De terugkeer van Thibaut Courtois komt voor Real dan ook op het best mogelijke moment.

Courtois keert terug, maar…

De Belgische doelman hervatte enkele weken geleden de training en lijkt tegen de Blaugrana opnieuw zijn plaats onder de lat in te nemen. Goed nieuws voor Real Madrid, dat in zo’n belangrijke wedstrijd zal kunnen rekenen op de ervaring van Courtois. Alleen komt de Belg wel terug in een Madrileense kleedkamer waar de spanning stevig is opgelopen.

Ruzies en aanvaringen

De voorbije dagen zouden er verschillende spanningen zijn ontstaan binnen de groep van Real. Volgens MARCA en andere Spaanse media kregen Valverde en Tchouaméni het hevig met elkaar aan de stok op training, waarna het ook in de kleedkamer tot een aanvaring kwam. Antonio Rüdiger zou dan weer meermaals hebben uitgehaald naar Carreras.

Mbappé de oorzaak van alle spanningen?

De sfeer zou verder verzuurd zijn na de vakantie van Kylian Mbappé tijdens zijn blessureperiode, een keuze die bij een deel van de groep slecht viel. De Fransman zou ook in aanvaring zijn gekomen met Vinicius Junior.

De kleedkamer van Real Madrid zou intussen helemaal verdeeld zijn. Een deel van de spelers stond achter Xabi Alonso, nog voor zijn ontslag, terwijl een andere groep zich achter Arbeloa, de huidige trainer, schaart. Volgens de recentste berichten uit Spanje zouden sommige ervaren spelers zelfs niet meer met de coach praten.

José Mourinho om de boel op te kuisen?

Barcelona moet het in de Clasico doen zonder Lamine Yamal, die out is. Ook de inzetbaarheid van Raphinha blijft erg onzeker. En intussen doet in Madrid nog een ander gerucht de ronde: José Mourinho zou kunnen terugkeren naar de club. Florentino Pérez zou de Portugees nog altijd hoog inschatten en hem zien als de ideale man om opnieuw orde op zaken te stellen in een kleedkamer die al sinds het begin van het seizoen in crisis verkeert.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Barcelona - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Real Madrid
Thibaut Courtois

Meer nieuws

LIVE: Anderlecht rekent op snelheid Kanaté, Gent geraakt er voorlopig niet door Live

LIVE: Anderlecht rekent op snelheid Kanaté, Gent geraakt er voorlopig niet door

15:00
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
1
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
1
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
7
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om? Reactie

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

11:20
1
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10:50
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48
Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

10:00
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

09:25
Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

09:30
Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

08:45
7
🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

08:20
29
Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

07:00
Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union Reactie

Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

23:45
14
Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

22:39
📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

22:45
2
🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

🎥 De Bilde wijst de held bij Club Brugge aan die niet het meest in de schijnwerpers loopt

22:15
🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft

🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft

21:45
1
🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

🎥 In Duivelse vorm: Jérémy Doku nu helemaal los en redt City in Engelse titelstrijd met nieuw pareltje

21:15
4
Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

Erg vervelende timing: opdoffer voor Club Brugge-speler op een heel slecht moment

20:45
Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

Lommel gaat ook winnen op Het Kiel en speelt straks barrage voor plekje in Jupiler Pro League

20:17
Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

Sonck betreurt situatie Antwerp en begrijpt iets totaal niet over vertrekkende speler

20:15
4
Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

19:45
KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit" Interview

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

19:15
🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

18:47
UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

08/05
7
"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

18:30
Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

18:00
1
Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

17:40
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

17:21
1
Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 35
Levante Levante 3-2 Osasuna Osasuna
Elche CF Elche CF 1-1 Alaves Alaves
Sevilla Sevilla 2-1 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Sociedad Real Sociedad 2-2 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Villarreal Villarreal
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 16:15 Valencia CF Valencia CF
Real Oviedo Real Oviedo 18:30 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 21:00 Real Madrid Real Madrid
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 11/05 Girona FC Girona FC

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen The Purple Knight The Purple Knight over KAA Gent - Anderlecht: 1-1 Andreas2962 Andreas2962 over Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over een transfer H.J. H.J. over Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A Sv1978 Sv1978 over Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen FranskeVRooij FranskeVRooij over K Beerschot VA - Lommel SK: 1-3 Green kill Green kill over Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven JaKu JaKu over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef .. .. over Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union RW1880 RW1880 over 📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved