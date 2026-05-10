Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts lijkt op weg naar het einde van zijn avontuur bij Stade de Reims. Onze landgenoot, die begin dit seizoen werd aangesteld om de club terug richting succes te leiden, staat volgens Franse media op het punt om te vertrekken na een teleurstellende campagne in de Ligue 2.

Moeilijk seizoen in Reims

Het seizoen van Reims verliep niet zoals gehoopt. De club had de ambitie om meteen opnieuw te promoveren, maar die doelstelling werd niet gehaald. Volgens verschillende analyses uit de Franse pers bleef het team te wisselvallig en slaagde het er niet in om een stabiele topvorm te vinden.

Geraerts werd binnengehaald als een coach met een duidelijk plan en internationale ervaring, maar de resultaten bleven achter bij de verwachtingen van het bestuur en de achterban.

Beslissing lijkt gevallen

Foot-national meldt dat een scheiding tussen Reims en Geraerts op tafel ligt en zo goed als zeker wordt doorgevoerd. Het project dat vorig jaar werd opgestart en tot 2027 zou lopen, zou daarmee al na één seizoen worden stopgezet.

De club zou ondertussen al nadenken over een nieuwe sportieve koers, waarbij een meer ervaren trainer met kennis van de Ligue 2 mogelijk de voorkeur krijgt. Dat dit spelletje aan de gang is, beseft Geraerts ondertussen ook. En dus is de enige oplossing nog om een financiële deal te sluiten om de samenwerking te beëindigen.

Analyse van de situatie

De problemen bij Reims zijn niet enkel te herleiden tot de coach. Ook de samenstelling van de kern en de instroom van nieuwe spelers speelden een rol in het moeizame seizoen. Toch wordt in het moderne topvoetbal vaak de trainer als eerste verantwoordelijk gesteld wanneer resultaten uitblijven. Binnen de clubleiding leeft het gevoel dat er snel opnieuw stabiliteit nodig is om sportieve achterstand te vermijden.





Opvolger

Toen Geraerts in 2025 werd aangesteld, was de opdracht duidelijk: promotie naar de Ligue 1. Hij kwam met een sterk parcours bij onder meer Union SG en Schalke 04 als referentie. De verwachtingen waren dus hoog, maar de realiteit in Frankrijk bleek complexer dan gehoopt.

Volgens L’Union circuleert er wel al één duidelijke kandidaat om Geraerts op te volgen. Olivier Dall’Oglio, een piste die eigenlijk via radiozender Champagne-Ardenne gelanceerd werd. Volgens de zender zou er zelfs al contact geweest zijn tussen Stade Reims en Dall’Oglio richting volgend seizoen.