Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Karel Geraerts lijkt op weg naar het einde van zijn avontuur bij Stade de Reims. Onze landgenoot, die begin dit seizoen werd aangesteld om de club terug richting succes te leiden, staat volgens Franse media op het punt om te vertrekken na een teleurstellende campagne in de Ligue 2.

Het seizoen van Reims verliep niet zoals gehoopt. De club had de ambitie om meteen opnieuw te promoveren, maar die doelstelling werd niet gehaald. Volgens verschillende analyses uit de Franse pers bleef het team te wisselvallig en slaagde het er niet in om een stabiele topvorm te vinden.

Geraerts werd binnengehaald als een coach met een duidelijk plan en internationale ervaring, maar de resultaten bleven achter bij de verwachtingen van het bestuur en de achterban.

Foot-national meldt dat een scheiding tussen Reims en Geraerts op tafel ligt en zo goed als zeker wordt doorgevoerd. Het project dat vorig jaar werd opgestart en tot 2027 zou lopen, zou daarmee al na één seizoen worden stopgezet.

De club zou ondertussen al nadenken over een nieuwe sportieve koers, waarbij een meer ervaren trainer met kennis van de Ligue 2 mogelijk de voorkeur krijgt. Dat dit spelletje aan de gang is, beseft Geraerts ondertussen ook. En dus is de enige oplossing nog om een financiële deal te sluiten om de samenwerking te beëindigen.

De problemen bij Reims zijn niet enkel te herleiden tot de coach. Ook de samenstelling van de kern en de instroom van nieuwe spelers speelden een rol in het moeizame seizoen. Toch wordt in het moderne topvoetbal vaak de trainer als eerste verantwoordelijk gesteld wanneer resultaten uitblijven. Binnen de clubleiding leeft het gevoel dat er snel opnieuw stabiliteit nodig is om sportieve achterstand te vermijden.

Toen Geraerts in 2025 werd aangesteld, was de opdracht duidelijk: promotie naar de Ligue 1. Hij kwam met een sterk parcours bij onder meer Union SG en Schalke 04 als referentie. De verwachtingen waren dus hoog, maar de realiteit in Frankrijk bleek complexer dan gehoopt.

Volgens L’Union circuleert er wel al één duidelijke kandidaat om Geraerts op te volgen. Olivier Dall’Oglio, een piste die eigenlijk via radiozender Champagne-Ardenne gelanceerd werd. Volgens de zender zou er zelfs al contact geweest zijn tussen Stade Reims en Dall’Oglio richting volgend seizoen.

LIVE: Miras voorkomt erger op schoten van Sykes en Biondic

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

LIVE: Karetsas geblesseerd naar de kant!

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

Ligue 2

 Speeldag 34
Laval Laval 2-1 Boulogne Boulogne
Saint-Etienne Saint-Etienne 5-0 Amiens Amiens
Red Star 93 Red Star 93 1-1 Montpellier Montpellier
Nancy Nancy 3-2 Dunkerque Dunkerque
Grenoble Grenoble 1-0 Troyes Troyes
Bastia Bastia 0-2 Le Mans Le Mans
Annecy FC Annecy FC 1-2 Rodez Rodez
Clermont FC Clermont FC 1-0 Guingamp Guingamp
Reims Reims 5-3 Pau Pau

