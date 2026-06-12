Hugo Broos verrast met analyse na verlies tegen gastland Mexico

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hugo Broos verrast met analyse na verlies tegen gastland Mexico
Foto: © photonews

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Hugo Broos begon zijn laatste WK met een nederlaag tegen Mexico, maar zag niet alleen slechte dingen bij Zuid-Afrika. Defensief was hij tevreden, al moet het aanvallend beter richting het belangrijke duel met Tsjechië.

De openingswedstrijd van het WK 2026 is achter de rug. Mexico mocht het grote tornooi in eigen land aftrappen tegen Zuid-Afrika. Het land waar België begin april nog tegen oefende kon met 2-0 winnen van Bafana Bafana.

Zuid-Afrika verliest openingsmatch tegen Mexico

Hugo Broos maakt er zijn laatste WK mee en wil nog een laatste keer stunten. Daarvoor zal het de komende wedstrijden toch beter moeten, al zag de Belgische trainer ook goede zaken. "We spelen een WK, tegen een heel goede ploeg, maar we hebben een goede wedstrijd gespeeld", zei hij volgens Reuters.

"Ik zag een wanhopig Mexico. Ze wisten niet wat ze met de bal moesten doen. Defensief stond de organisatie perfect", ging hij nog sterker verder met een opvallende analyse. Het grootste pijnpunt bij 'The Boys' is volgens Broos wel duidelijk.

Aanvallend werkpunt voor Bafana Bafana

"Aanvallend moeten we volgens mij beter. Als we dezelfde wedstrijd kunnen spelen, maar aanvallend sterker zijn, dan ben ik zeker dat we een beter resultaat zullen halen", zegt de bondscoach. Nog opvallend: op de eerste wedstrijd van het WK werden er maar liefst drie rode kaarten uitgedeeld, waarvan twee voor Zuid-Afrika.

Met de eerste kon Broos nog leven, maar over het tweede rode karton wou hij nog wat kwijt. "De eerste kaart moet je volgens mij aanvaarden. Over de tweede kun je discussiëren, want het is de Mexicaanse speler die mijn speler blokkeert. Maar dat is de beoordeling van de scheidsrechter en die moeten we aanvaarden."

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Broos reageert op twee rode kaarten

"We hebben twee spelers die de volgende wedstrijd niet kunnen spelen, maar we hebben nog andere jongens die klaarstaan", windt Broos zich er niet in op. "Als we dezelfde mentaliteit tonen en op dezelfde manier spelen als vandaag, ben ik zeker dat we goede resultaten zullen halen in de volgende twee wedstrijden."

Nu komt er dus een bijzonder belangrijke wedstrijd aan voor Zuid-Afrika, tegen Tsjechië. De Europeanen verloren hun eerste wedstrijd tegen Zuid-Korea en dus staat er voor beide landen meteen wat extra druk op.

"We hebben de komende dagen nodig om de teleurstelling en de vermoeidheid te verwerken. Maar daarna moeten we werken aan ons aanvallende spel, want dat was vandaag niet voldoende", besluit Hugo Broos.

Het wordt door die schorsingen toch flink wat puzzelen voor Broos. Zuid-Afrika zal tegen Tsjechië niet alleen scherper moeten zijn in de zestien, maar ook opnieuw de juiste balans moeten vinden zonder de twee geschorste spelers. Broos zal dus ook moeten bekijken wie de vrijgekomen plaatsen het best kan invullen.

De nederlaag tegen Mexico hoeft op zich nog geen ramp te zijn, maar veel foutenmarge blijft er niet over. Zeker omdat Tsjechië na zijn verlies tegen Zuid-Korea ook meteen punten nodig heeft. Het wordt dus wellicht een wedstrijd waarin beide ploegen minder aan rekenen hebben en vol voor de overwinning moeten gaan.

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