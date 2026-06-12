'Sébastien Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties'
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Robin Van Persie is niet langer de trainer van Feyenoord. Sébastien Pocognoli is een van de namen die genoemd worden om hem volgend seizoen op te volgen. Kiest Dévy Rigaux als nieuwe Technisch Directeur bij de club voor hem?
Pocognoli zegt neen tegen verschillende opties
Als derde in de voorbije Griekse competitie bereidt PAOK het vertrek van zijn trainer voor en bood het Pocognoli aan om hem op te volgen. Maar volgens het dagblad Le Soir heeft onze landgenoot beleefd bedankt; hij geeft de voorkeur aan een project dat hem meer garanties op stabiliteit biedt.
Eerder had de voormalige succescoach van Union al diverse interesse vanuit de Verenigde Arabische Emiraten afgeslagen. Welke projecten bieden hem wél de nodige garanties? Antwoord in de komende weken. Het lijkt er sowieso op dat de gewezen coach van onder meer Union SG enkel op een heel goed plan wil ingaan.
Robin Van Persie is niet langer de trainer van Feyenoord. Sébastien Pocognoli is een van de namen die genoemd worden om hem volgend seizoen op te volgen. Kiest Dévy Rigaux als nieuwe Technisch Directeur bij de club voor hem?
Robin Van Persie is niet langer de trainer van Feyenoord. De beslissing viel zondagavond en betekent een belangrijk keerpunt in de organisatie van de club. De voormalige Nederlandse international was sinds februari 2025 in dienst. Hij was aangesteld als opvolger van Brian Priske, die eerder bij Antwerp werkte.
Die breuk is opvallend gezien de resultaten van vorig seizoen. Onder Van Persie eindigde Feyenoord als tweede in de Eredivisie. De Rotterdammers moesten enkel PSV laten voorgaan en hielden Ajax achter zich. Toch besloten de clubleiders om hem te ontslaan.
Rigaux gaat niet verder met Van Persie
Feyenoord haalde recent Robert Eenhoorn binnen als algemeen directeur en de Belg Dévy Rigaux als Technisch Directeur. De voormalige verantwoordelijke van Club Brugge heeft veel invloed op de sportieve beslissingen binnen de Nederlandse club en zou zijn stempel willen drukken.
Volgens journalist Nicolo Schira staat Sébastien Pocognoli op de lijst met kandidaten die de directie bekijkt. De Belgische coach is transfervrij na zijn vertrek bij AS Monaco.
Wisselvallig seizoen achter de rug bij AS Monaco
Pocognoli komt uit een wisselvallig seizoen. Monaco werd zevende in de Ligue 1 en moet via de voorrondes van de Conference League proberen de hoofdfase van het toernooi te bereiken. Ondanks die klassering blijft de voormalige verdediger in het buitenland goed aangeschreven. Als Feyenoord hem het vertrouwen geeft, krijgt hij de kans om snel opnieuw aan de slag te gaan.
De Belgische coach had Union Saint-Gilloise midden in het seizoen verlaten om AS Monaco te proberen redden. Voorlopig zit hij echter zonder club. Union won dit seizoen de Beker van België tegen Anderlecht (3-1) en eindigde ook als tweede in de Jupiler Pro League.
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