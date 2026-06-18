'Engelse én Franse topclubs zetten scorende Oranje-international op de verlanglijst'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Engelse én Franse topclubs zetten scorende Oranje-international op de verlanglijst'
Foto: © photonews

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Crysencio Summerville gaat deze zomer een toptransfer maken. Manchester United én PSG trekken aan de mouw van de Nederlandse flankaanvaller.

De voetbalwereld die de naam van Crysencio Summerville nog niet kende is de voorbije dagen op de hoogte gebracht. De flankaanvaller scoorde tijdens zijn derde cap met Oranje meteen op het WK tegen Japan.

Al hadden de scouts van de Europese topclubs hem al langer op de radar. Leeds United plukte de Nederlander met Surinaamse roots weg uit de jeugdopleiding van Feyenoord. West Ham United betaalde in 2024 nog geen dertig miljoen euro om hem naar Londen te halen.

Crysencio Summerville mocht in de winter niét vertrekken bij West Ham United

Afgelopen winter probeerden AC Milan, AS Roma en Olympique Marseille hem weg te halen bij West Ham, maar The Irons hielden het been stijf. Een wintertransfer - gezien de penibele situatie én uiteindelijke degradatie -was niét aan de orde.

Summerville gaat volgend seizoen niét mee naar The Championship met West Ham. De Engelse media weten dat Manchester United en PSG momenteel vechten om zijn handtekening. The Red Devils hebben zelfs al een openingsbod uitgebracht.

Een koopje... door de degradatie van West Ham United


Transfermarkt schat de marktwaarde van Summerville op 35 miljoen euro. West Ham wil meewerken aan een transfer als er 55 miljoen euro op tafel komt. Laat ons eerlijk zijn: de degradatie zet de Londenaren met de rug tegen de muur. En dat bedrag is wisselgeld voor voorgenoemde clubs.

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Crysencio Summerville

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