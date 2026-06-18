'Italiaanse traditieclub wil Lang, terwijl Nederlandse aanvaller wordt aangeboden bij... Club Brugge'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Italiaanse traditieclub wil Lang, terwijl Nederlandse aanvaller wordt aangeboden bij... Club Brugge'
Foto: © photonews

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Noa Lang vertoeft momenteel op het WK met Nederland. Ondertussen zoekt zijn entourage naar een nieuwe club voor volgend seizoen. Al is er ondertussen een club héél concreet voor de aanvaller.

Noa Lang heeft een contract tot medio 2030 bij SSC Napoli. Al lijkt de kans klein dat de 27-jarige Nederlander zich na zijn vakantie effectief zal moeten melden voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De 15-voudig Nederlands international werd de voorbije maanden verhuurd aan Galatasaray SK. Cim Bom Bom heeft een aankoopoptie om hem definitief naar Turkije te halen, maar die wordt niet gelicht. 

AFC Fiorentina is concreet, maar... Italiaanse traditieclub kan Lang niet betalen

De Italiaanse media weten dat AFC Fiorentina concrete interesse toont in Lang. Het is Fabio Grosso die aandringt op de komst van de Nederlander. De coach ziet in Lang een perfecte aanwinst voor zijn offensieve 4-3-3.

Al is er ook de financiële realiteit. Fiorentina is niet kapitaalkrachtig genoeg om diep in de buidel te tasten voor Lang. Om u een idee te geven: Napoli betaalde een jaar geleden 25 miljoen euro voor de aanvaller. Transfermarkt schat zijn marktwaarde vandaag op 22 miljoen euro.

Lang is eveneens aangeboden bij... Club Brugge


Voor de volledigheid: Lang zou eveneens zijn aangeboden bij Club Brugge. De Belgische landskampioen is niet happig om de voormalige aanvaller terug naar het Jan Breydelstadion te halen. En al zeker niet om er meer dan twintig miljoen euro voor te betalen.
 

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