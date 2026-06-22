WK-LIVE 22/6: Buitenlandse media hard voor Rode Duivels, Iran laat boodschap na
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Het WK is ondertussen al even bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Waarom België plots niet meer scoort wanneer het écht telt
Het laatste echte doelpunt van de Rode Duivels op het WK dateert van… België-Canada in 2022. Het was van Michy Batshuayi. Tijdens de kwalificaties was België nochtans een doelpuntenmachine. Wat loopt er mis op het eindtoernooi? (Lees meer)
Buitenlandse analisten vernietigend voor Rode Duivels: "In de tweede helft sliep ik echt"
België ligt na een tweede gelijkspel op rij zwaar onder vuur. De Rode Duivels kwamen niet voorbij Iran en kregen nadien stevige kritiek van Zlatan Ibrahimovic, Roy Keane en Jamie Carragher. (Lees meer)
Iran laat na match tegen België opvallende boodschap achter in kleedkamer
Iran hield België op een 0-0-gelijkspel en zorgde nadien voor een opvallend moment naast het veld. De Iraanse selectie liet in de kleedkamer van het SoFi Stadium een handgeschreven boodschap achter voor Los Angeles en haar supporters. (Lees meer)
Serge Gumienny spaart arbitrage niet na gelijkspel Rode Duivels
De Rode Duivels stelden opnieuw teleur tegen Iran, maar ook de arbitrage ligt onder vuur. Vooral een zware overtreding op Leandro Trossard zorgt voor veel ophef, met Serge Gumienny als een van de scherpste critici. (Lees meer)
"Echt slecht" en "Arme Rudi": buitenlandse media sparen Rode Duivels niet na nieuw puntenverlies
De Rode Duivels lieten opnieuw aan de wereld zien hoe de motor sputterde. De buitenlandse media zijn niet mals na die aanhoudende valse start. (Lees meer)
Heel veel miljoenen op komst? Megadeal lonkt voor Leandro Trossard
Leandro Trossard staat mogelijk voor een opvallende keuze in zijn carrière. De Rode Duivel kende een uitstekend seizoen bij Arsenal, maar kan deze zomer al vertrekken. Een ambitieuze promovendus uit Saudi-Arabië zou bereid zijn diep in de buidel te tasten voor de aanvaller. (Lees meer)
Thibaut Courtois heeft wel wat te zeggen over de rode kaart voor Ngoy en kijkt ook naar... Vanaken
Nathan Ngoy leerde zondag in Los Angeles op de harde manier wat een WK-wedstrijd kan zijn. De verdediger van LOSC pakte rood, iets wat erg duur had kunnen uitvallen. Hij werd verdedigd door Thibaut Courtois. (Lees meer)
Nathan Ngoy slachtoffer van racisme na rode kaart tegen Iran
Nathan Ngoy speelde een sterke wedstrijd, tot hij een rode kaart kreeg na een fout als laatste man. Dat was voor sommigen genoeg om op sociale media hun haat te komen spuien. (Lees meer)
Onze analist is héél scherp: "Als Doku en De Bruyne uit vorm zijn, worden we een anonieme ploeg"
België is opnieuw door de mand gevallen tegen Iran. Een situatie die stilaan zorgwekkend begint te worden, en die Bertrand Crasson voor ons heeft geanalyseerd. (Lees meer)
Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot
De Rode Duivels blijven worstelen met hun afwerking op het WK. Na de 0-0 tegen Iran duiken er opvallende cijfers op die de offensieve problemen van België pijnlijk blootleggen. Een statistiek van Opta spreekt daarbij boekdelen. (Lees meer)
Toby Alderweireld windt er geen doekjes om na nieuwe misstap van België
Na het gelijkspel tegen Egypte hebben de Rode Duivels ook tegen Iran niet kunnen overtuigen. De 0-0 zorgt voor groeiende twijfels rond de nationale ploeg, terwijl ook oud-internationals Toby Alderweireld en Marc Degryse zich bijzonder kritisch uitlaten. (Lees meer)
Garcia uiterlijk héél rustig: "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland, we zullen winnen van Nieuw-Zeeland"
Twee wedstrijden, twee gelijke spelen. De Rode Duivels hebben zichzelf op het WK stevig onder druk gezet, maar van paniek was bij bondscoach Rudi Garcia na het 0-0-gelijkspel tegen Iran geen sprake. Al zei zijn lichaamstaal tijdens de match wat anders. (Lees meer)
Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran
Ze speelden tot aan de rust zeker geen slechte wedstrijd, maar deze Duivels missen toch inspiratie. Vooral voor doel moest het een pak beter. Dit zijn onze punten. (Lees meer)
Dubbel slecht nieuws voor België: Rode Duivels zien groep volledig kantelen
Enkele uren na het nieuwe gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran nam Egypte de koppositie in groep G door Nieuw-Zeeland te verslaan (3-1). De Kiwis stonden bij de rust nochtans op voorsprong. (Lees meer)
Wat moet België nu doen? Dit zijn alle scenario's voor de Rode Duivels richting Nieuw-Zeeland
Twee wedstrijden gespeeld, twee punten. Wat vooraf een heel makkelijke WK-groep leek, is voor de Rode Duivels plots veranderd in een rekenoefening. (Lees meer)
📷 Amerikanen storten zich op valse Belgische shirts rond het stadion
Het SoFi Stadium zit zondag zo goed als vol en het zijn natuurlijk niet de Belgen die het vullen. Heel wat Amerikanen dragen wel Belgische shirts, maar het is niet zeker dat die officieel zijn. (Lees meer)
Romelu Lukaku geeft opvallende update over zijn fitheid en zijn basisplaats
Naast het teleurstellende gelijkspel tegen Iran was er bij de Rode Duivels ook veel aandacht voor Romelu Lukaku. De spits stond opnieuw aan de aftrap en kreeg na afloop vanzelfsprekend vragen over zijn fysieke toestand en zijn vormpeil. (Lees meer)
We zagen hem nog nooit zo zenuwachtig... Bondscoach Rudi Garcia voelt de druk en legt uit...
We zagen hem letterlijk nog nooit zo zenuwachtig. De match was nog maar begonnen of Rudi Garcia sprong al op en neer en ijsbeerde voor zijn dugout. De druk zit er goed op, al wou hij dat na de match niet toegeven. Nochtans was die na 90 minuten voetbal weer nog wat groter geworden. (Lees meer)
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