📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt doelpuntenmachine weg bij KRC Genk
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Jong Cercle heeft zich versterkt met een van de opvallendste spitsen uit het Belgische jeugdvoetbal. Fady Ouazzani Chahdi maakt de overstap van KRC Genk naar groen-zwart en moet zijn ontwikkeling verderzetten in Brugge.

Beloftevolle spits kiest voor Cercle

Cercle Brugge heeft de komst van Fady Ouazzani Chahdi officieel aangekondigd. De 18-jarige centrumspits komt over van KRC Genk en ondertekent een overeenkomst voor twee seizoenen tot juni 2028. Daarnaast bedong de Vereniging ook een optie voor een extra seizoen tot 2029.

Met de komst van Ouazzani Chahdi haalt Jong Cercle een speler binnen die zich de voorbije jaren nadrukkelijk in de kijker speelde binnen de Genkse jeugdopleiding.

Topscorer bij kampioen Genk

De jonge aanvaller was afgelopen seizoen een van de absolute uitblinkers bij de U18 van KRC Genk. Hij speelde een belangrijke rol in de verovering van de titel in de Elite U18-competitie en kroonde zich met liefst 22 doelpunten tot topschutter van de reeks.

Ook op internationaal niveau liet hij zich opmerken. In de UEFA Youth League wist de Belgische spits eveneens zijn naam op het scorebord te zetten, wat zijn reputatie als efficiënte afwerker verder versterkte.

Cercle ziet veel groeipotentieel

Binnen de Brugse club wordt Ouazzani Chahdi beschouwd als een speler met een interessant profiel. Hij staat bekend om zijn beweeglijkheid in en rond het strafschopgebied, zijn neus voor doelpunten en zijn vermogen om kansen af te dwingen.

Die kwaliteiten moeten hem helpen om de stap naar het volwassenenvoetbal te zetten. Bij Jong Cercle krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen in een competitieve omgeving, met uitzicht op een eventuele doorstroming naar het eerste elftal.

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