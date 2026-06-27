Sensatie in groep H: Spanje doet wat moet, maar alle ogen gaan naar verrassende stuntploeg

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Sensatie in groep H: Spanje doet wat moet, maar alle ogen gaan naar verrassende stuntploeg
Foto: © photonews

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De groepsfase zit erop voor groep H en dat leverde nog heel wat spanning op. Spanje stelde de groepswinst veilig, terwijl Kaapverdië met drie gelijke spelen verrassend als tweede doorging. Uruguay en Saudi-Arabië moesten hun WK-droom opbergen.

Voor de Rode Duivels zaterdag aan de bak moesten tegen Nieuw-Zeeland, speelden de landen in groep H hun laatste wedstrijd van de groepsfase. Het beloofde nog bijzonder spannend te worden, want er stond nog veel op het spel.

Spanje maakt favorietenrol waar

Spanje stond eerste, terwijl Kaapverdië en Uruguay volgende met twee punten. Saudi-Arabië telde er slechts eentje. De opdracht was simpel voor de verschillende landen: gewoon winnen, en er was praktisch zekerheid over de volgende ronde.

Spanje, dat al vier punten telde, speelde tegen Uruguay. Kort voor de pauze kon Alex Baena de score openen op aangeven van Marcos Llorente. Spanje was beter, had meer balbezit en creëerde meer kansen dan zijn tegenstander.

Uruguay grijpt naast volgende ronde

Het bleef puffen tot het einde, maar uiteindelijk konden de Europeanen de wedstrijd al winnend afsluiten. Uruguay verloor en pakte zelfs nog rood in het absolute slot en sterspeler Federico Valverde werd nog voor het uur gewisseld.

De andere wedstrijd leverde minder spektakel op. Kaapverdië speelde tegen Saudi-Arabië. Beide landen maakten nog kans om door te stoten, zeker met het resultaat van Uruguay. Het land uit Zuid-Amerika stond al sinds het einde van de eerste helft op achterstand tegen Spanje, dus in de andere wedstrijd roken ze hun kans.

Kaapverdië schrijft geschiedenis

Kaapverdië deed het uiteindelijk een stuk beter dan zijn tegenstander en was veel gevaarlijker. Ondanks  grote mogelijkheden werd er niet gescoord en bleven ze op een 0-0-gelijkspel steken. Voor de Kaapverdiërs was het al hun derde gelijkspel op rij, en dat bleek genoeg om door te stoten.

Saudi-Arabië eindigde laatste met twee punten, terwijl ook Uruguay dat aantal heeft op de derde plek. Alleen zullen twee eenheden in het klassement niet volstaan om bij de beste derdes te horen. Het sprookje van Kaapverdië gaat gewoon verder. De eilandengroep eindigde op de tweede plaats met drie punten, net achter Spanje. Straf voor een land met iets meer dan 500.000 inwoners.

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Tunesië Tunesië 1-3 Nederland Nederland
Turkije Turkije 3-2 Verenigde Staten Verenigde Staten
Paraguay Paraguay 0-0 Australië Australië
Senegal Senegal 5-0 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 1-4 Frankrijk Frankrijk
Uruguay Uruguay 0-1 Spanje Spanje
Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden 0-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
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