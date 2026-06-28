Twee Rode Duivels, een Bruggeling en nog veel meer lekkers

De groepsfase zit erop. En dus komen we stilaan in de fase van de waarheid. We hebben toch al een aantal zaken te vermelden die ons zijn opgevallen. Met ook ons derde 'Team van de Speeldag' op dit WK, met eindelijk ook eens een Rode Duivel tussen de lijnen.

Er zijn ondertussen al liefst 72 wedstrijden gespeeld, maar het gaat natuurlijk pas in de laatste 32 wedstrijden écht om de knikkers. Toch loont het zeker de moeite om nog eens terug te blikken op de afgelopen speeldag, inclusief de 11 beste spelers volgens ons.

Doelman

Tijdens de eerste twee speeldagen konden we niet anders dan voor een paar echte toppers van 'kleine landjes' kiezen na de knalprestaties van Kaapverdië en Curaçao. Wat Vozinha en Room wisten neer te zetten leverde hen veel volgers op via de sociale media.

Op speeldag drie zal het volgens ons niet zo'n vaart lopen, maar de doelman die het beste resultaat neer wist te zetten volgens ons én ook volgens diverse statistiekensites is de Zwitserse goalie Kobel. Met een paar goede reddingen wist hij een belangrijke overwinning tegen Canada te helpen verwezenlijken.

Verdediging

Achteraan zijn er vier spelers die ons zijn opgevallen de voorbije 24 wedstrijden. Daarbij ook opnieuw een speler met toch wel een Belgische link. De wedstrijd die Joel Ordonez wist neer te zetten voor Ecuador tegen Duitsland was toch wel erg sterk te noemen. Daarvoor kreeg hij ook een open doekje in de wereldpers.

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Naast hem kiezen we voor Van Hecke, die met Nederland opnieuw een nette verdedigende prestatie leverde en ook offensief zijn waarde toonde. HIj maakt op die manier steeds meer indruk voor Oranje richting knock-outfase. Op rechtsachter kunnen we niet naast Hakimi, die voor Marokko de flank afdweilde tegen Haïti met een goal en een assist, op linksachter kiezen we voor de sterke Mexicaan Chavez.



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Middenveld & Aanval

Een speler waar we in de zestiende finales mee gaan afzien? Idrissa Gueye. Hij is een echt slot op de deur op het middenveld en maakte tegen Irak zowel aanvallend als verdedigend de goede beslissingen. Engeland is geruisloos door de groepsfase geslipt, met dank ook alweer aan Jude Bellingham die met een goal en assist zijn ploeg op weg zette naar de overwinning.

En ook onze eerste Rode Duivel op het middenveld, want Kevin De Bruyne nam zijn ploeg bij de hand op weg naar een knappe 5-1 zege voor de Belgen tegen Nieuw-Zeeland. Wie overigens ook van groot belang was in die overwinning was Leandro Trossard met onder meer twee doelpunten en een heel goede wedstrijd, goed voor een bevrijdende prestatie.

Ook heel goed op de flanken: Vinicius Junior, die bij Brazilië stilaan naar zijn topvorm aan het toegroeien is. En ook Dembele dartelde, inclusief doelpunten, waardoor Frankrijk ook vlotjes Noorwegen over de knie wist te leggen.

Alles samen levert dat volgend team van de derde speeldag op:

© AVL

U kan overigens ook zelf uw elftal van de speeldag samenstellen. Hieronder zal u een veldje zien, waarop u in de formatie die u verkiest een aantal spelers kan kiezen. Wat wij als suggestie geven, is dus niet wat u per se moet volgen. Bij vragen of problemen: laat het ons weten in de reacties.