Nederlandse media zijn onverbiddelijk na pijnlijke WK-exit: "Zijn dagen zijn geteld"

Nederland likt zijn wonden na de pijnlijke uitschakeling tegen Marokko. In de Nederlandse pers klinkt veel kritiek op het spel, de strafschoppen én vooral de keuzes van Ronald Koeman, die volgens sommige media zwaar onder druk staat.

Nederland is niet meer actief op het WK 2026. Oranje werd door Marokko naar huis gestuurd na een opmerkelijke strafschoppenreeks waarin onze noorderburen maar liefst drie keer misten. Hier hadden ze niet op gerekend.

Nederlandse pers ziet verdiende uitschakeling

"De zege was verdiend, Marokko was de betere ploeg", oordeelde NOS Sport. Over het spel waren ze ook niet positief. "Marokko dicteerde en het was bijna pijnlijk om te zien dat het Nederlands elftal de bal maar niet in bezit kon houden."

Nagenoeg elk Nederlands medium was niet gelukkig met de opstelling van bondscoach Ronald Koeman. "Met zijn keuze voor een vijfde verdediger (Nathan Aké), die ten koste ging van middenvelder Tijjani Reijnders, legde Koeman zijn hoofd bijna anderhalf uur voor de aftrap op het hakblok", schrijft De Telegraaf.

Kritiek op opvallende keuze van Koeman

"Bij een nederlaag zou zijn ’kop’ er ongetwijfeld af gaan, omdat hij zich aan de tegenstander aanpaste", gaat de krant verder, al vinden ze dat zijn keuze ook ergens verdedigbaar was. "Want in de groepsfase hield Oranje te vaak open huis."

Ook Voetbal International zag dat de opstelling niet veel hielp. "Het gevolg was dat Nederland een kansarme eerste helft speelde. (...) Nederland mocht Bart Verbruggen dankbaar zijn voor twee uitstekende reddingen."



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AD zag dat het spel vierkant draaide, maar vond wel dat de spelers vochten voor hun land. "Op voetballend gebied had Oranje maar geen voet aan de grond gekregen tegen de Marokkanen, maar op karakter leek Marokko opzij te worden gezet."

Oranje overleeft lang op karakter

Cody Gakpo scoorde de 1-0 en nadien moest Nederland zijn voorsprong gewoon proberen vast te houden. "Oranje knokte, vocht voor elke centimeter, overleefde een paar hachelijke momenten en tackelde als nooit tevoren. De slidings van Van Hecke voor de pauze en Van de Ven na rust waren alles of niets glijpartijen die goed afliepen."

Uiteindelijk viel de gelijkmaker en na verlengingen gingen ze naar strafschoppen, maar die reeks werd al een drama op zich. "Deze penaltyreeks was nog slechter dan we in het verleden hebben gezien", schrijf AD.

De kritiek beperkt zich bovendien niet alleen tot de tactische keuzes. Verschillende Nederlandse analisten en media stellen zich ook vragen bij het wisselbeleid en het gebrek aan creativiteit tijdens de wedstrijd. Volgens hen slaagde Oranje er nauwelijks in om Marokko echt onder druk te zetten, waardoor de uitschakeling uiteindelijk niet als een grote verrassing aanvoelde.

Toekomst van Koeman staat ter discussie

Zeker na de gelijkmaker in blessuretijd leek het geloof in een goede afloop volledig weg te ebben, waarna de strafschoppenreeks het pijnlijke slotstuk vormde. Het gaat in Nederland vooral over de opvallende beslissingen van bondscoach Ronald Koeman vóór de wedstrijd. Bij De Telegraaf zijn ze er dan ook zeker van dat de voormalige verdediger niet veel langer aan het hoofd van de nationale ploeg zal staan.

"De dagen van bondscoach Koeman, die het loon van de angst kreeg, zijn geteld, waardoor de KNVB op zoek kan naar een opvolger", klinkt het nog.