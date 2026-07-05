DONE DEAL: ex-speler Standard, Genk en Gent verlaat club ondanks verrassende titel

Bernd Thijs vertrekt na twee seizoenen als kampioen bij zijn Hongaarse ploeg Györ ETO FC. Hij is niet de eerste Belg die besluit het Hongaarse hoofdstuk af te sluiten. Daarmee staat er veel te gebeuren bij de Hongaarse club.

"Bernd Thijs trad in de zomer van 2024 in dienst bij ETO FC als assistent-trainer. Direct na zijn aankomst kon hij zijn aanzienlijke internationale ervaring inzetten. Hij speelde een belangrijke rol bij het behalen van de landstitel aan het einde van het afgelopen seizoen. Bedankt en veel succes, Bernd!", opent ETO FC een persbericht op de eigen webstek.

"Als speler kende de Belgische specialist een indrukwekkende carrière; hij kwam uit voor enkele van de grootste Belgische clubs, waaronder Standard Luik, Genk en KAA Gent, voordat hij zijn loopbaan in het buitenland vervolgde. Hij speelde onder meer voor Borussia Mönchengladbach in Duitsland en Trabzonspor in Turkije."

Bernd Thijs verlaat ETO FC

"Ook maakte hij regelmatig deel uit van de Belgische nationale ploeg en was hij erbij tijdens het WK van 2002. Na zijn carrière als gerespecteerd speler bouwde hij ook op uitstekende en doelgerichte wijze aan zijn trainersloopbaan. In eigen land werkte hij als assistent-trainer bij Gent en Standard Luik, terwijl hij tussendoor ook aan de slag ging bij Al-Raed en Al-Ahli. Hij kwam in de zomer van 2024 – tegelijk met Steven Vanharen – naar ETO FC en bracht vanaf het begin een frisse wind in de technische staf."

"De afgelopen twee seizoenen speelde Bernd Thijs een sleutelrol bij het verfijnen van standaardsituaties en tactische details. Zijn voortdurend motiverende persoonlijkheid en zijn ervaring hebben bovendien een vormende invloed gehad op de spelers. Bernd Thijs verlaat ETO als Hongaars kampioen; we wensen hem veel succes in de volgende fase van zijn carrière!", zijn ze trots op hun assistent-coach van weleer.

Bernd Thijs trekt naar Israël



Wie had gedacht dat er een Belgisch avontuur in zat voor Bernd Thijs? Die komt meteen bedrogen uit. De speler zal namelijk Maccabi Tel Aviv trekken. Op die manier volgt hij eigenlijk ook Steve Vanharen. Vanharen had als Sportief Directeur uiteraard een belangrijke rol in de Hongaarse titel en dat was clubs in het buitenland niet ontgaan. Op Instagram en op de clubwebsite stelde Maccabi Tel Aviv Vanharen hem voor als nieuwe sportief directeur.