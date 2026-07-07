DONE DEAL: Antwerp hakt knoop door over doelman

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Zelfs onder de lat kan het tot veranderingen komen bij Royal Antwerp FC . Na het vijftiental spelers dat einde contract is, zou Brandon Nozawa dankzij zijn sterke seizoen een transfer kunnen versieren, terwijl Yannick Thoelen (35) met een jaar zal worden verlengd.