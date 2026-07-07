Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Stef Wils heeft een nieuwe job. Hij gaat als assistent aan de slag bij Amedspor in de Turkse hoogste klasse, de Super Lig. Daar zal hij de assistent gaan worden van ene Besnik Hasi. De deal is ondertussen officieel bevestigd.

"Ik ben trots om te kunnen delen dat ik een spannend nieuw hoofdstuk begin in mijn coachingscarrière als assistent-coach bij Amedspor, waar ik uitkom in de Turkse Süper Lig", opende Stef Wils een bericht via LinkedIn.

"Ik ben erg enthousiast om nauw samen te werken met hoofdcoach Besnik Hasi en de rest van het technische team. De club heeft een professionele omgeving en een ongelooflijk gepassioneerde fanbase", aldus de nieuwbakken T2 van Amedspor.

Stef Wils klaar voor nieuw avontuur

"Onze voorbereidingen voor het seizoen zijn al goed op gang. De energie binnen de selectie is geweldig, en we zijn volledig gefocust op het ontwikkelen van het team om onze doelen op het hoogste niveau te bereiken. Laten we aan het werk gaan!"

Wils was vorig seizoen trainer van Royal Antwerp FC, maar dat was geen groot succes en hij werd er snel vervangen door Joseph Oosting - die ondertussen ook alweer weg is bij The Great Old. De 43-jarige trainer was de voorbije weken en maanden al te gast bij verschillende clubs.

Stef Wils is de ex-coach van Royal Antwerp FC

Zo heeft hij in heel Europa heel wat ervaring opgedaan die hem in staat moet stellen om bij Amedspor mooie dingen te laten zien. Wils was ook al assistent bij Antwerp in het verleden en jeugdcoach bij Antwerp, nadat hij in 2019 stopte met actief voetballen.

Als speler maakte Wils furore bij Lierse, Westerlo, KAA Gent en Cercle Brugge onder meer. Hij deed als speler ook ervaring op in Hongarije bij Haladas, maar lijkt nu klaar voor een nieuw buitenlands avontuur in Turkije onder het goedkeurend oog van Besnik Hasi. Met David Bates is de Turkse ploeg ook geïnteresseerd in de Belgische markt als het gaat over inkomende transfers.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KAA Gent
Besnik Hasi
Stef Wils

Meer nieuws

DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

DONE DEAL: Dender verrast en pikt versterking op bij Valencia

14:00
Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig

13:30
1
Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

Vandenbempt ziet plots kansen voor Rode Duivels tegen Spanje

12:30
1
WK-LIVE 7/7: Koning Filip komt naar match tegen Spanje kijken

WK-LIVE 7/7: Koning Filip komt naar match tegen Spanje kijken

12:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/06

09:00
Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

Hoe Romelu Lukaku geschiedenis schreef op het WK tegen de VS

12:00
4
Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute

Puur zaken of emotie? Antwerp-boegbeeld stelt zich vragen bij de bedoelingen van Wouter Vandenhaute

07:00
Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar! Commentaar

Afgeschreven Rode Duivels? Derde kwartfinale in 12 jaar!

11:30
12
Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af

Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af

09:00
1
Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

Buitenlandse lyrisch voor Rode Duivels en met stevige prik richting Trump

11:00
Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

Wat leefde in België? Balogun en de zoektocht (letterlijk) naar grote schermen

10:30
Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s) De derde helft

Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s)

10:00
2
Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

Diego Moreira neemt de Verenigde Staten op de korrel

09:30
Er liggen nog twee scenario's op tafel: Antwerp FC gaat cruciale uren en dagen in

Er liggen nog twee scenario's op tafel: Antwerp FC gaat cruciale uren en dagen in

21:40
5
Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk

08:30
5
De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet" Reactie

De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet"

07:30
14
Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege Reactie

Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege

08:00
2
Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie Reactie

Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie

06:30
🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match

🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match

05:48
2
Dé domper op de feestvreugde: Rudi Garcia vreest het ergste

Dé domper op de feestvreugde: Rudi Garcia vreest het ergste

06:00
1
"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"

"Een onrecht wordt altijd wel rechtgezet"

05:13
3
'Club Brugge heeft héél goed naar het WK gekeken en wil deze doelman halen als vervanger voor Mignolet'

'Club Brugge heeft héél goed naar het WK gekeken en wil deze doelman halen als vervanger voor Mignolet'

23:00
3
🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie Reactie

🎥 België stuurt VS met 1-4 naar huis na alle heisa, kapitein Tielemans geeft duidelijke reactie

04:37
1
WK-LIVE 6/7: De Rode Duivels kennen hun eventuele tegenstander in de kwartfinale van het WK

WK-LIVE 6/7: De Rode Duivels kennen hun eventuele tegenstander in de kwartfinale van het WK

23:01
In het hoofd van Vincent Mannaert en... een 'parttime'-statuut als Rode Duivel voor Thibaut Courtois Analyse

In het hoofd van Vincent Mannaert en... een 'parttime'-statuut als Rode Duivel voor Thibaut Courtois

22:30
1
Nieuwe coach van Jupiler Pro League-ploeg maakt zich meteen populair en laat spelers naar België kijken

Nieuwe coach van Jupiler Pro League-ploeg maakt zich meteen populair en laat spelers naar België kijken

22:00
Komt de eerste steen héél dichtbij of alweer vertraging? Deze week is cruciaal voor Brugs stadiondossier

Komt de eerste steen héél dichtbij of alweer vertraging? Deze week is cruciaal voor Brugs stadiondossier

20:40
'Liverpool maakt bocht van 180 graden en laat Virgil van Dijk naar Italiaanse topclub vertrekken'

'Liverpool maakt bocht van 180 graden en laat Virgil van Dijk naar Italiaanse topclub vertrekken'

21:20
2
OFFICIEEL: Club Brugge begint aan marathon en rondt eerste uitgaande miljoenentransfer af

OFFICIEEL: Club Brugge begint aan marathon en rondt eerste uitgaande miljoenentransfer af

20:00
'FC Barcelona wil Harry Kane én krijgt meteen een antwoord van de sterspeler'

'FC Barcelona wil Harry Kane én krijgt meteen een antwoord van de sterspeler'

20:20
6
Een enorm Amerikaans risico met een als-factor: TAS kan Rode Duivels in ieder scenario aan overwinning helpen

Een enorm Amerikaans risico met een als-factor: TAS kan Rode Duivels in ieder scenario aan overwinning helpen

19:40
5
1-4! De VS krijgen na alle commotie een rammeling van de Rode Duivels, die meer dan één maatje te sterk waren

1-4! De VS krijgen na alle commotie een rammeling van de Rode Duivels, die meer dan één maatje te sterk waren

01:06
KBVB krijgt beslissing van beroepscomité FIFA en reageert scherp: "Alle verdere juridische stappen open"

KBVB krijgt beslissing van beroepscomité FIFA en reageert scherp: "Alle verdere juridische stappen open"

18:58
4
Haaland reageert en wil Noors sprookje laten voortduren: "We zijn één van de beste teams... ter wereld"

Haaland reageert en wil Noors sprookje laten voortduren: "We zijn één van de beste teams... ter wereld"

19:20
1
'Charleroi gaat strijd aan voor gewilde middenvelder van 1 miljoen'

'Charleroi gaat strijd aan voor gewilde middenvelder van 1 miljoen'

18:20
🎥 "Het moét een klets zijn. Een statement!"

🎥 "Het moét een klets zijn. Een statement!"

00:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Eerste WK-goal op zijn 33ste én een assist van... de VS: Hans Vanaken glundert na kwalificatie pief pief over De Ketelaere na de kritiek nu de held en ook meteen in de geschiedenisboeken: "Nee, dat wist ik niet" Stigo12 Stigo12 over Mogen de Rode Duivels en fans nu blij zijn? Sonck meteen vurig Tanker Tanker over Gek of geniaal? Garcia bewijst andermaal het grote gelijk Boktor Boktor over Amerikaanse ambassadeur zéér duidelijk over mogelijke inmenging van Trump in zaak-Balogun El Pulga El Pulga over IJskoude Tielemans na heldenrol: “Voor mij was dit zotter dan Japan" Impala Impala over Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af Boktor Boktor over FIFA legt beslissing in zaak-Balogun uit: "Rode kaart werd niet teruggedraaid" (maar nog steeds geen reden) Tanker Tanker over Duizenden en duizenden volgers: knappe Franse is fan van Rode Duivel(s) Geert66 Geert66 over Rudi Garcia: genie of gezegend? Rudi Garcia spreekt over zijn wonderwissels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved