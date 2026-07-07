Stef Wils heeft na Royal Antwerp FC opvallende nieuwe opdracht beet

Stef Wils heeft een nieuwe job. Hij gaat als assistent aan de slag bij Amedspor in de Turkse hoogste klasse, de Super Lig. Daar zal hij de assistent gaan worden van ene Besnik Hasi. De deal is ondertussen officieel bevestigd.

"Ik ben trots om te kunnen delen dat ik een spannend nieuw hoofdstuk begin in mijn coachingscarrière als assistent-coach bij Amedspor, waar ik uitkom in de Turkse Süper Lig", opende Stef Wils een bericht via LinkedIn.

"Ik ben erg enthousiast om nauw samen te werken met hoofdcoach Besnik Hasi en de rest van het technische team. De club heeft een professionele omgeving en een ongelooflijk gepassioneerde fanbase", aldus de nieuwbakken T2 van Amedspor.

Stef Wils klaar voor nieuw avontuur

"Onze voorbereidingen voor het seizoen zijn al goed op gang. De energie binnen de selectie is geweldig, en we zijn volledig gefocust op het ontwikkelen van het team om onze doelen op het hoogste niveau te bereiken. Laten we aan het werk gaan!"

Wils was vorig seizoen trainer van Royal Antwerp FC, maar dat was geen groot succes en hij werd er snel vervangen door Joseph Oosting - die ondertussen ook alweer weg is bij The Great Old. De 43-jarige trainer was de voorbije weken en maanden al te gast bij verschillende clubs.

Stef Wils is de ex-coach van Royal Antwerp FC

Zo heeft hij in heel Europa heel wat ervaring opgedaan die hem in staat moet stellen om bij Amedspor mooie dingen te laten zien. Wils was ook al assistent bij Antwerp in het verleden en jeugdcoach bij Antwerp, nadat hij in 2019 stopte met actief voetballen.





Als speler maakte Wils furore bij Lierse, Westerlo, KAA Gent en Cercle Brugge onder meer. Hij deed als speler ook ervaring op in Hongarije bij Haladas, maar lijkt nu klaar voor een nieuw buitenlands avontuur in Turkije onder het goedkeurend oog van Besnik Hasi. Met David Bates is de Turkse ploeg ook geïnteresseerd in de Belgische markt als het gaat over inkomende transfers.