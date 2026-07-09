Nieuwe klap voor Anderlecht: belangrijke speler geopeerd en weken out

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Nieuwe klap voor Anderlecht: belangrijke speler geopeerd en weken out
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4359

Anderlecht krijgt vlak voor de start van het Europese avontuur af te rekenen met een nieuwe blessure. Killian Sardella is maandag geopereerd aan een spierscheur in de quadriceps en zal meerdere weken niet inzetbaar zijn.

Anderlecht ziet zijn opties aan de rechterkant plots wel erg beperkt worden. Volgens La Dernière Heure werd Killian Sardella maandag geopereerd aan een scheur in de quadriceps en zal hij daardoor meerdere weken buiten strijd zijn.

De timing is bijzonder vervelend. Op 23 juli wacht met Hammarby al een belangrijke Europese afspraak, terwijl Vítor Bruno nog volop bezig is zijn ploeg vorm te geven. Sardella stond nog op het veld tijdens de eerste training van de nieuwe coach, maar een operatie bleek uiteindelijk onvermijdelijk.

Anderlecht moet Sardella een tijdje missen

Zo blijft Ali Maamar voorlopig als enige echte rechtsachter over. De afwezigheid van Ilay Camara en Lucas Hey was al bekend, maar de blessure van Sardella maakt het probleem nog een stuk groter.

Bruno zal tijdens de komende oefenwedstrijden dus moeten zoeken naar een tijdelijke oplossing. Giulian Biancone is een mogelijkheid. De Franse nieuwkomer speelde eerder al als rechtsachter, al werd hij in eerste instantie gehaald voor het centrum van de verdediging. Ook Alexander De Ridder kreeg tegen US Boulogne al minuten op de flank.

Lees ook... Anderlecht dreigt opnieuw Neerpede-product kwijt te spelen
Voor Sardella zelf komt de blessure bijzonder ongelegen. De 24-jarige verdediger werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan VfL Wolfsburg, terwijl Anderlecht hem ook graag langer wil vastleggen. Welke invloed zijn blessure op dat dossier heeft, is voorlopig niet duidelijk.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Killian Sardella

Meer nieuws

Gesprekken zijn vergevorderd: Anderlecht wil diep in de buidel tasten voor opvallende versterking

Gesprekken zijn vergevorderd: Anderlecht wil diep in de buidel tasten voor opvallende versterking

08:40
2
Club Brugge mag eindelijk nieuw stadion bouwen: dit is wanneer het er zou moeten staan!

Club Brugge mag eindelijk nieuw stadion bouwen: dit is wanneer het er zou moeten staan!

10:44
12
"De beste Belg": Franky Van der Elst heeft plaats voor twee Rode Duivels in zijn WK-elftal

"De beste Belg": Franky Van der Elst heeft plaats voor twee Rode Duivels in zijn WK-elftal

10:30
OFFICIEEL: Sporting Hasselt kaapt verdediger weg bij Zulte Waregem

OFFICIEEL: Sporting Hasselt kaapt verdediger weg bij Zulte Waregem

10:00
Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt

Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt

09:35
1
WK-LIVE 9/7: Wie maakt het meeste kans om Wereldkampioen te worden?

WK-LIVE 9/7: Wie maakt het meeste kans om Wereldkampioen te worden?

09:00
Toptransfer in stroomversnelling: Union maakt zich klaar voor jackpot van 28 miljoen euro

Toptransfer in stroomversnelling: Union maakt zich klaar voor jackpot van 28 miljoen euro

08:07
Anderlecht dreigt opnieuw Neerpede-product kwijt te spelen

Anderlecht dreigt opnieuw Neerpede-product kwijt te spelen

14:30
7
Lionel Messi verklaart zijn tranen na rollercoaster tegen Egypte: "Dáárom weende ik"

Lionel Messi verklaart zijn tranen na rollercoaster tegen Egypte: "Dáárom weende ik"

07:00
"Lamine Yamal?" - Rode Duivels hebben duidelijke mening over Spaanse sterspeler

"Lamine Yamal?" - Rode Duivels hebben duidelijke mening over Spaanse sterspeler

06:00
WK-LIVE 8/7: Rode Duivels zorgen voor kijkcijferrecord

WK-LIVE 8/7: Rode Duivels zorgen voor kijkcijferrecord

23:22
OH Leuven ziet absolute sterkhouder de deur dichttrekken

OH Leuven ziet absolute sterkhouder de deur dichttrekken

23:00
Lionel Messi ontsnapt op het WK: "Voor mij is dat rood"

Lionel Messi ontsnapt op het WK: "Voor mij is dat rood"

22:30
Hugo Cuypers tekent voor opmerkelijke mijlpaal in de MLS, aan de zijde van Lionel Messi

Hugo Cuypers tekent voor opmerkelijke mijlpaal in de MLS, aan de zijde van Lionel Messi

21:50
Ex-ref stellig over winnend doelpunt tegen Senegal: "Eigenlijk géén strafschop"

Ex-ref stellig over winnend doelpunt tegen Senegal: "Eigenlijk géén strafschop"

21:35
12
Anderlecht heeft akkoord: Nathan De Cat verhuist voor dit bedrag naar Hoffenheim

Anderlecht heeft akkoord: Nathan De Cat verhuist voor dit bedrag naar Hoffenheim

15:56
66
'Club Brugge en Anderlecht azen op WK-sterkhouder'

'Club Brugge en Anderlecht azen op WK-sterkhouder'

19:30
3
'Club Brugge werkt volop aan komst middenvelder uit de Serie A'

'Club Brugge werkt volop aan komst middenvelder uit de Serie A'

21:00
Rode Duivels kwaad na aankomst in LA: KBVB vraagt FIFA om meteen in te grijpen (en ze doen dat ook)

Rode Duivels kwaad na aankomst in LA: KBVB vraagt FIFA om meteen in te grijpen (en ze doen dat ook)

20:31
Didier Deschamps veegt commotie van tafel voor clash tegen Marokko: "Hij is niet onze tegenstander"

Didier Deschamps veegt commotie van tafel voor clash tegen Marokko: "Hij is niet onze tegenstander"

20:35
2
"Het gaat om wat er op het veld gebeurt": Emile Mpenza staat achter de ingrijpende keuzes van Rudi Garcia

"Het gaat om wat er op het veld gebeurt": Emile Mpenza staat achter de ingrijpende keuzes van Rudi Garcia

20:15
Rudi Garcia heeft gelijk: maar wie vliegt er dan weer op de bank tegen Spanje?

Rudi Garcia heeft gelijk: maar wie vliegt er dan weer op de bank tegen Spanje?

19:20
6
Opvallend: KV Kortrijk haalt versterking bij Chelsea

Opvallend: KV Kortrijk haalt versterking bij Chelsea

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/07: Coucke - Robberechts - Vazquez - Bayram

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/07: Coucke - Robberechts - Vazquez - Bayram

17:20
Emile Mpenza doet opvallende voorspelling voor België-Spanje Interview

Emile Mpenza doet opvallende voorspelling voor België-Spanje

18:40
Anderlecht pakt uit met opvallende samenwerking

Anderlecht pakt uit met opvallende samenwerking

13:30
1
Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraak over toekomst bij Rode Duivels

Thibaut Courtois verrast met opvallende uitspraak over toekomst bij Rode Duivels

00:03
4
Opvallend: Rudi Garcia heeft een bijzondere band met Spanje

Opvallend: Rudi Garcia heeft een bijzondere band met Spanje

18:30
Genk verrast met opvallende terugkeer én afwezige in oefenmatch tegen SK Beveren

Genk verrast met opvallende terugkeer én afwezige in oefenmatch tegen SK Beveren

18:02
1
Na weken stilte komt transfer van Thorgan Hazard in stroomversnelling

Na weken stilte komt transfer van Thorgan Hazard in stroomversnelling

15:00
Cercle Brugge denkt aan voormalige doelman van KRC Genk en KV Mechelen

Cercle Brugge denkt aan voormalige doelman van KRC Genk en KV Mechelen

17:20
1
Cruciale week breekt aan: nog één deadline scheidt Antwerp van duidelijkheid

Cruciale week breekt aan: nog één deadline scheidt Antwerp van duidelijkheid

16:50
4
Wie moet Nicky Hayen opvolgen bij KRC Genk? Deze namen springen eruit

Wie moet Nicky Hayen opvolgen bij KRC Genk? Deze namen springen eruit

16:20
3
Club Brugge ziet transferdossier weer oplaaien: Bundesliga-club mengt zich voor Onyedika

Club Brugge ziet transferdossier weer oplaaien: Bundesliga-club mengt zich voor Onyedika

15:40
Onderhandelingen zijn bezig: uitweg voor Luis Vazquez bij Anderlecht

Onderhandelingen zijn bezig: uitweg voor Luis Vazquez bij Anderlecht

08/07
5
Balogun neemt het woord na veelbesproken WK-affaire

Balogun neemt het woord na veelbesproken WK-affaire

14:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Club Brugge mag eindelijk nieuw stadion bouwen: dit is wanneer het er zou moeten staan! franchi franchi over Supercomputer is duidelijk: zo groot is de kans dat België Spanje klopt franchi franchi over "Hij verprutst gouden generaties": ex-Rode Duivel haalt uit naar Roberto Martinez Supremepony Supremepony over 'Club Brugge en Anderlecht azen op WK-sterkhouder' franchi franchi over Anderlecht heeft akkoord: Nathan De Cat verhuist voor dit bedrag naar Hoffenheim franchi franchi over 300 miljoen euro voor de ene, 200 miljoen euro voor de andere: 'Real Madrid bereidt héél grote slag voor' franchi franchi over Gesprekken zijn vergevorderd: Anderlecht wil diep in de buidel tasten voor opvallende versterking Stigo12 Stigo12 over Ex-ref stellig over winnend doelpunt tegen Senegal: "Eigenlijk géén strafschop" Supremepony Supremepony over Nieuwe klap voor Anderlecht: belangrijke speler geopeerd en weken out JBond JBond over Rode Duivel zet stevige druk: betaalt Jérémy Doku de prijs? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved