Anderlecht bevestigt slecht nieuws

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 10 reacties
Anderlecht bevestigt slecht nieuws
Foto: © photonews
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Anderlecht krijgt vlak voor de start van het Europese avontuur af te rekenen met een nieuwe blessure. Killian Sardella is maandag geopereerd aan een spierscheur in de quadriceps en zal meerdere weken niet inzetbaar zijn.

Brandon Morren

Anderlecht bevestigt blessure Sardella

Anderlecht heeft de blessure van Killian Sardella nu ook officieel bevestigd. De rechtsachter liep op training een blessure aan de quadriceps op en onderging intussen met succes een medische ingreep. Paars-wit communiceert voorlopig geen concrete hersteltermijn. Sardella is voor onbepaalde duur niet beschikbaar, waardoor het nog afwachten is wanneer hij opnieuw bij de groep kan aansluiten.

Voor Vítor Bruno blijft de spoeling op de rechterflank daardoor bijzonder dun. Ook voor Sardella zelf komt de blessure ongelegen, gezien de interesse van VfL Wolfsburg en de gesprekken over zijn toekomst bij Anderlecht. Een terugkeer lijkt voorlopig nog niet nabij.

Anderlecht krijgt vlak voor de start van het Europese avontuur af te rekenen met een nieuwe blessure. Killian Sardella is maandag geopereerd aan een spierscheur in de quadriceps en zal meerdere weken niet inzetbaar zijn.

Anderlecht ziet zijn opties aan de rechterkant plots wel erg beperkt worden. Volgens La Dernière Heure werd Killian Sardella maandag geopereerd aan een scheur in de quadriceps en zal hij daardoor meerdere weken buiten strijd zijn.

De timing is bijzonder vervelend. Op 23 juli wacht met Hammarby al een belangrijke Europese afspraak, terwijl Vítor Bruno nog volop bezig is zijn ploeg vorm te geven. Sardella stond nog op het veld tijdens de eerste training van de nieuwe coach, maar een operatie bleek uiteindelijk onvermijdelijk.

Anderlecht moet Sardella een tijdje missen

Zo blijft Ali Maamar voorlopig als enige echte rechtsachter over. De afwezigheid van Ilay Camara en Lucas Hey was al bekend, maar de blessure van Sardella maakt het probleem nog een stuk groter.

Bruno zal tijdens de komende oefenwedstrijden dus moeten zoeken naar een tijdelijke oplossing. Giulian Biancone is een mogelijkheid. De Franse nieuwkomer speelde eerder al als rechtsachter, al werd hij in eerste instantie gehaald voor het centrum van de verdediging. Ook Alexander De Ridder kreeg tegen US Boulogne al minuten op de flank.

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Voor Sardella zelf komt de blessure bijzonder ongelegen. De 24-jarige verdediger werd de voorbije weken nadrukkelijk gelinkt aan VfL Wolfsburg, terwijl Anderlecht hem ook graag langer wil vastleggen. Welke invloed zijn blessure op dat dossier heeft, is voorlopig niet duidelijk.

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