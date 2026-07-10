OFFICIEEL: Anderlecht reageert meteen op vertrek De Cat met nieuwe middenvelder

Anderlecht heeft op dezelfde dag afscheid genomen van een van zijn grootste talenten en meteen een nieuwe middenvelder voorgesteld. Nathan De Cat trok eerder op vrijdag officieel naar Hoffenheim, niet veel later maakte paars-wit de komst van Lukas Ambros bekend.

De 22-jarige Tsjech komt over van Górnik Zabrze en tekent in Brussel een contract tot juni 2030. Dat meldt de club via haar kanalen. Anderlecht bedong bovendien een optie op een extra seizoen. Ambros krijgt bij zijn nieuwe club het rugnummer 18.

Anderlecht haalt Ambros uit Polen

Zijn komst moet extra voetbal in het middenveld brengen. Ambros is linksvoetig, zoekt graag de bal en voelt zich het best in een rol waarin hij het spel mee kan bepalen. Anderlecht ziet in hem dan ook een speler die creativiteit en overzicht kan toevoegen aan een ploeg die deze zomer opnieuw wordt aangepast.

Dat is nodig ook. Paars-wit zag met De Cat een jonge middenvelder vertrekken die ondanks zijn leeftijd al een belangrijke rol had opgenomen. Anderlecht wilde hem graag langer houden, maar slaagde er niet in zijn contract open te breken. Ambros is niet zomaar een rechtstreekse vervanger, maar zijn komst zorgt wel meteen voor een nieuwe optie centraal op het veld.

Via Wolfsburg naar doorbraak in Polen

Ambros werd opgeleid in Tsjechië, maar trok op zijn zestiende naar VfL Wolfsburg. Daar doorliep hij de rest van zijn jeugdopleiding en maakte hij in februari 2023 zijn debuut bij de eerste ploeg. Een echte doorbraak kwam er niet meteen, waarna hij ook nog werd uitgeleend aan SC Freiburg.

In de zomer van 2024 koos hij voor Górnik Zabrze. Die stap bleek bijzonder belangrijk voor zijn ontwikkeling. In Polen groeide hij snel uit tot een vaste kracht en kwam hij in totaal 58 keer in actie. Met Górnik won hij bovendien de beker.



Lees ook... Zijn eerste woorden zijn duidelijk: nieuwe Anderlecht-aanwinst legt meteen de lat hoog›

Zijn prestaties leverden hem ook een vaste plaats op bij de Tsjechische beloften en brachten hem op de radar van meerdere clubs. Uiteindelijk koos Ambros voor Anderlecht.

Voor paars-wit is het een transfer die past binnen de huidige koers: jonge spelers aantrekken die al ervaring hebben, maar nog veel groeimarge bezitten. Ambros krijgt in Brussel meteen een contract op lange termijn en zal tijdens de voorbereiding zijn plaats in de ploeg moeten afdwingen.