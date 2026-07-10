OFFICIEEL: KV Kortrijk strikt verdediger van Chelsea

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: KV Kortrijk strikt verdediger van Chelsea
Foto: © photonews
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KV Kortrijk heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. De Kerels huren Harrison Murray-Campbell voor één seizoen van Chelsea. De 19-jarige Engelsman moet extra concurrentie en fysieke kracht brengen in het centrum van de verdediging.

Murray-Campbell doorliep de volledige jeugdopleiding bij Chelsea en geldt daar al enkele jaren als een van de interessante defensieve profielen. In 2024 mocht hij zelfs al proeven van het eerste elftal. Tegen Shamrock Rovers kreeg hij ruim een halfuur speeltijd in de Conference League.

Jong talent uit Chelsea-opleiding

Bij die ene wedstrijd voor de hoofdmacht bleef het voorlopig, maar bij de U21 groeide hij wel uit tot een belangrijke speler. Afgelopen seizoen kwam hij dertig keer in actie. Opvallend genoeg zorgde hij niet alleen achterin voor zijn bijdrage: hij scoorde zeven keer en gaf ook vijf assists.

Die cijfers tonen dat Murray-Campbell ook bij stilstaande fases gevaarlijk kan zijn. Tegelijk beschikt hij over het profiel dat Kortrijk zocht. Hij is sterk in de duels, voelt zich comfortabel aan de bal en kan van achteruit mee helpen opbouwen.

Leiderschap ondanks jonge leeftijd

Ook bij de Engelse nationale jeugdploegen liet hij zich al opmerken. Murray-Campbell werd meermaals geselecteerd en droeg er zelfs de aanvoerdersband. Dat leiderschap is een van de eigenschappen die KV Kortrijk overtuigde om hem naar België te halen.

Sportief directeur Nils Vanneste reageerde opgetogen op zijn komst. "Ondanks zijn jonge leeftijd beschikt hij over heel wat maturiteit en leiderschap. Hij is sterk in de duels, comfortabel aan de bal en heeft bovendien laten zien dat hij ook offensief zijn steentje kan bijdragen. We kijken ernaar uit om Harrison dit seizoen verder te helpen ontwikkelen", vertelde hij op de clubwebsite.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op ongeveer 500.000 euro. Door de huurconstructie kan Kortrijk hem zonder groot financieel risico testen op seniorenniveau.

Murray-Campbell is na Suf Podgoreanu en Ryuji Masui de derde nieuwkomer van de zomer. De Kerels blijven zo verder bouwen aan een kern die opnieuw competitief moet zijn. Voor de Engelsman wordt het vooral zaak om snel zijn plaats af te dwingen en te tonen dat hij klaar is voor een seizoen tussen de profs.

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