Zijn eerste woorden zijn duidelijk: nieuwe Anderlecht-aanwinst legt meteen de lat hoog

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zijn eerste woorden zijn duidelijk: nieuwe Anderlecht-aanwinst legt meteen de lat hoog
Foto: Royal Sporting Club Anderlecht
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Anderlecht stelde vrijdag Lukas Ambros voor als nieuwe middenvelder. De Tsjech tekende tot 2030 en maakte meteen duidelijk waarom hij voor paars-wit koos. Ambros wil creativiteit brengen, wedstrijden beslissen en op termijn prijzen pakken.

Anderlecht nam vrijdag afscheid van Nathan De Cat, maar verwelkomde meteen een nieuw gezicht op het middenvelder. Lukas Ambros kwam over van Górnik Zabrze. Hij tekende een contract tot 2030 met optie op een extra seizoen.

In een interview met de clubmedia kon Ambros zich al meteen een eerste keer laten horen als Anderlecht-speler. Hij legde kort uit waarom hij de overstap naar paars-wit wou maken.

Ambros kiest bewust voor Anderlecht

"Omdat het een geweldige club is, de grootste club van België", opende hij op de clubwebsite. "Daarnaast is de club ook bekend in de rest van Europa, dus het voelt als een enorme eer om er deel van te mogen uitmaken. RSCA koestert ook bepaalde ambities en die wil ik bereiken met deze club."

Een rechtstreekse vervanger van Nathan De Cat lijkt hij niet te gaan worden. Ambros omschrijf zichzelf namelijk liever als een offensieve voetballer, die graag mooi voetbal brengt. De Anderlecht-fans zullen het graag horen.

"Ik ben goed aan de bal en rendeer het beste in een team dat balbezit heeft. Ik zie mezelf als een creatieve speler binnen het team die kansen kan creëren voor mezelf of anderen. Ik wil gewoon winnen", gaat Ambros verder.

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Tsjech mikt op goals, assists en prijzen

Anderlecht wil de ploeg opnieuw uitbouwen tot eentje die meedoet voor de prijzen. Ambros is helemaal mee in dat verhaal. "Op lange termijn wil ik hier uiteraard meedoen voor de prijzen en titels pakken. Daarnaast wil ik gewoon elke wedstrijd winnen, en beslissend proberen zijn voor het team met goals en assists", besluit hij.

Ambros legt de lat dus meteen hoog. Eerst zal hij tijdens de voorbereiding zijn plaats moeten afdwingen, maar aan ambitie ontbreekt het hem niet. Anderlecht haalt met de Tsjech een speler binnen die graag verantwoordelijkheid neemt en zich volledig herkent in het aanvallende voetbal dat paars-wit wil brengen.

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