Brandon Mechele sluit WK af met prachtig nieuws

Brandon Mechele heeft na de uitschakeling van de Rode Duivels tegen Spanje niet samen met de rest van de groep de terugreis aangevat. De verdediger van Club Brugge vertrok meteen na de wedstrijd met een vroeger vliegtuig, en daar had hij een bijzonder mooie reden voor.

Mechele en zijn vrouw Caroline zijn de trotse ouders geworden van Celestine. Het kindje werd vroeger geboren dan verwacht, want normaal gezien was de bevalling pas voorzien voor de 20e. Daardoor moest de verdediger na de kwartfinale snel schakelen.

Mechele is vader geworden van Celestine

Of Mechele de geboorte van zijn kindje uiteindelijk nog heeft gehaald, is voorlopig niet geweten. Wat wel vaststaat, is dat hij meteen na de wedstrijd tegen Spanje sneller dan de rest van de Belgische delegatie is vertrokken om zo snel mogelijk bij zijn gezin te kunnen zijn.

Bijzonder einde van zijn WK

Voor Mechele komt er zo een bijzonder einde aan een intens WK. Sportief was er vrijdagavond uiteraard de ontgoocheling na de 2-1-nederlaag tegen Spanje. België strandde in de kwartfinales, na een wedstrijd waarin de Rode Duivels lang mochten hopen op meer.

Op 33-jarige leeftijd maakte hij zijn eerste Wereldbeker mee en groeide hij uit tot een belangrijke pion in de Belgische defensie. Na de uitschakeling sprak hij op Instagram nog over grote ontgoocheling, maar ook over trots en “herinneringen voor het leven”.

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Die herinneringen krijgen nu meteen een heel andere dimensie. Terwijl het WK-verhaal van Mechele eindigde, begon er privé een nog veel mooier hoofdstuk met de geboorte van dochter Celestine.