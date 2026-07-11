De messen bovengehaald: "Ongeziene flater van Rudi Garcia"

De Rode Duivels liggen eruit. Tegen Spanje werd met 1-2 verloren, met dank aan een laat doelpunt van de ingevallen Merino. Bij dat doelpunt ging Senne Lammens in de fout, wat toch voor een wrang gevoel zorgt hier en daar.

"Ik had toch het gevoel dat het had gekund. Spanje had het balbezit, maar België heeft zich met de middelen die het heeft heel goed verdedigd. Het aantal echt goede kansen was op één hand te tellen en de Spanjaarden wisten geen raad met de organisatie van de Belgen."

"De Rode Duivels moesten met heel wat tegenslagen moeten afrekenen. Youri Tielemans kon niet spelen, Thibaut Courtois is uiteindelijk naar de kant moeten gaan en ik denk dat de Belgen dit toch hadden kunnen volhouden tot de strafschoppen bijvoorbeeld."

Wrang gevoel bij de Rode Duivels?

"Het is een verschrikkelijke manier om er zo uit te moeten gaan, met een jonge doelman die in zijn derde cap meteen dankzij een technisch foutje voor de uitschakeling heeft gezorgd. We blijven daardoor een beetje met een wrang gevoel achter", aldus Peter Vandenbempt bij VRT NWS over de zaak.

"Er had nog net iets meer gekund, heb je toch het gevoel. Er was veel kritiek in het begin en voetbal is een sport van heel weinig marges. Het had tegen Senegal al had kunnen foutlopen en door die wedstrijd en de match tegen de USA zijn ze uit de anonimiteit gekomen."

De flater van Rudi Garcia?

Dat Thibaut Courtois eigenlijk verder had kunnen spelen en dat zelf ook aangaf? "Dat is een onwaarschijnlijke flater van Garcia. Je wisselt de beste doelman ter wereld in de kwartfinale van een WK omdat hij geen lange ballen meer kan trappen... Verbazingwekkend."



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"Daar begrijp ik nu eens echt niks van. Je kunt het alleen verklaren door de vaststelling dat Garcia aan vastgeroeste principes blijft vasthouden. Ben je niet 100% fit? Dan ga je eruit. Maar iemand als Courtois weet toch zelf wel wat hij wel en niet kan?"