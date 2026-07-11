DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Club Brugge maakt bocht van 180 graden compleet
Foto: © photonews
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Een paar maanden terug leek het verhaal van Hugo Vetlesen bij Club Brugge helemaal geschreven. Ondertussen is het verhaal echter helemaal gekeerd. En dat heeft dus ook wel zijn gevolgen, want nu heeft hij zelfs een contractverlenging gekregen.

"Hugo Vetlesen heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2029. De 26-jarige Noor blijft zo ook de komende seizoenen verbonden aan Blauw-Zwart", opent Club Brugge een persbericht dat gedeeld werd op de eigen webstek.

"De centrale middenvelder kwam in de zomer van 2023 over van het Noorse FK Bodø/Glimt. Sinds zijn komst werkte Vetlesen 135 wedstrijden af in het shirt van Club Brugge. Daarin was hij goed voor 15 doelpunten en 19 assists."

Club Brugge bedankt Hugo Vetlesen voor goede play-offs met nieuw contract tot juni 2029

"Afgelopen seizoen speelde Hugo een belangrijke rol voor Blauw-Zwart, onder meer tijdens de Champions’ Play-offs in de Jupiler Pro League. Sinds zijn overstap naar Brugge won Vetlesen met Club twee landstitels, de Beker van België en de Supercup."

"Met zijn nieuwe overeenkomst ligt Vetlesen nu tot 2029 vast bij Club Brugge", aldus Club Brugge nog in het bericht. Daarmee hebben ze een bocht van 180 graden gemaakt in het dossier Vetlesen. Tot enkele maanden geleden leek het namelijk einde verhaal voor hem bij Club Brugge.

Club Brugge denkt ook aan contractverlenging voor Romeo Vermant

In de play-offs kreeg hij plots zijn kans tegen STVV om het vuur erin te krijgen en de rest is geschiedenis, want de Noor werd een belangrijke speler in het radarwerk van Ivan Leko op weg naar de twintigste landstitel voor blauw-zwart.

Club zit intussen om de tafel met Romeo Vermant, weet Het Laatste Nieuws te melden. De aanvaller is tweede keuze in Brugge na Nicolò Tresoldi, die door Club gezien wordt als dé speerpunt voor het nieuwe seizoen. Vermant heeft nog een contract tot juni 2028. Ook vorig seizoen had een contractverlenging veel voeten in de aarde en dus is de vraag of hij nu snel zal willen bijtekenen. Vermant wil graag meer speelminuten.

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Club Brugge
Hugo Vetlesen

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