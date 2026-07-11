Doorbraak in transferdossier: Club Brugge en FC Barcelona bereiken akkoord

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Doorbraak in transferdossier: Club Brugge en FC Barcelona bereiken akkoord
Foto: © photonews
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Jesse Bisiwu lijkt op weg naar FC Barcelona. De interesse van de Spaanse topclub was al langer bekend, maar het dossier is nu in een beslissende fase beland. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is er een volledig akkoord bereikt tussen Barcelona en Club Brugge.

Bisiwu zelf heeft ook zijn groen licht gegeven voor de overstap naar Catalonië. Daardoor moeten enkel de laatste formaliteiten nog worden afgehandeld. Het gaat onder meer om het papierwerk en de medische keuring. Pas daarna kan de transfer officieel worden aangekondigd.

Akkoord tussen Club en Barcelona

Voor Club Brugge is het een bijzonder dossier. Bisiwu is amper 18 jaar, maar stond al een tijdje hoog aangeschreven in het buitenland. Barcelona volgde hem al langer en ziet in de Belgische flankaanvaller een speler met veel groeimarge. De Catalanen wilden hem graag nu al vastleggen, nog voor andere clubs echt konden doorduwen.

Over het financiële pakket is er volgens Tavolieri inmiddels een akkoord. Een exact bedrag werd niet genoemd, maar de deal bevat prestatiegebonden bonussen en ook een doorverkooppercentage. Dat laatste kan voor Club Brugge op termijn nog belangrijk worden, zeker als Bisiwu zich in Spanje verder ontwikkelt. De voorbije dagen werd er gesproken over een bod van 10 miljoen euro, dat Club afwees.

Jong talent verlaat Brugge

Bisiwu ligt bij Club Brugge nog tot juni 2027 onder contract. Daardoor had blauw-zwart nog enige onderhandelingsruimte, al naderde ook stilaan een belangrijk moment. Zonder verlenging zou hij volgende zomer zijn laatste contractjaar ingaan.

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De jonge flankspeler heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 800.000 euro. Hij verzamelde voorlopig één cap bij de Belgische U19, maar kwam eerder ook al uit voor verschillende jongere nationale jeugdploegen.

De kans is groot dat de club een ontwikkelingsplan voor hem klaar heeft, met minuten bij Barça Atlètic en mogelijk kansen hogerop wanneer hij zich snel aanpast. Voor Club Brugge dreigt zo opnieuw een jong talent te vertrekken. Tegelijk kan blauw-zwart financieel nog goed worden beschermd door de bonussen en het doorverkooppercentage. De deal is nog niet officieel, maar alles wijst erop dat Bisiwu binnenkort speler van Barcelona wordt.

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