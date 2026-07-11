MARCA zet mooi gebaar van Courtois na WK-uitschakeling in de kijker

Thibaut Courtois beleefde vrijdag een bijzonder zure avond met de Rode Duivels. België verloor in de kwartfinales van het WK met 2-1 van Spanje en zag zijn toernooi zo tot een einde komen. Voor Courtois werd het nog pijnlijker, want de doelman kon de wedstrijd niet eens volledig uitspelen.

Pijnlijk einde voor Courtois

Courtois kreeg tijdens de wedstrijd last en gaf aan dat hij niet meer normaal kon uittrappen. In doel blijven lukte nog wel, maar bondscoach Rudi Garcia besloot uiteindelijk om hem naar de kant te halen. Senne Lammens kwam in zijn plaats, maar de wissel werd achteraf één van de grote gesprekspunten.

Niet veel later ging Lammens in de fout bij een bal in de kleine rechthoek, waarna Spanje alsnog toesloeg. Daardoor bleef Courtois machteloos achter aan de kant, terwijl België in de slotfase zijn halvefinaledroom zag verdwijnen.

MARCA ziet klasse na nederlaag

Toch was het niet alleen die blessure of uitschakeling die in Spanje werd besproken. Het Spaanse MARCA plaatste na de partij een filmpje online waarin te zien is hoe Courtois na het laatste fluitsignaal naar de Spaanse spelers stapt om hen de hand te geven.

Het medium schreef erbij: "Cuando pierde da la mano. Señorío de Courtois en la derrota ante ‘su segundo país’." Vrij vertaald: "Wanneer hij verliest, geeft hij de hand. Klasse van Courtois na de nederlaag tegen ‘zijn tweede land’."



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Die verwijzing is logisch. Courtois bouwde in Spanje een groot deel van zijn carrière uit, eerst bij Atlético Madrid en later bij Real Madrid. Net tegen dat Spanje eindigde nu zijn WK, maar de doelman kreeg achteraf toch lof voor zijn houding.