Reactie Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta"

Johan Walckiers Manuel Gonzalez
Johan Walckiers en Manuel Gonzalez vanuit Los Angeles
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Rudi Garcia trots en laat eigen toekomst in het midden: "Toen ik begon miste deze ploeg grinta"
Foto: © photonews

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De droom van de Rode Duivels strandde in de kwartfinale tegen Spanje, maar bondscoach Rudi Garcia weigerde na afloop met de vinger te wijzen naar zijn spelers. Integendeel: de Fransman zag vooral een Belgische ploeg die volgens hem de Europese kampioen meer dan partij gaf.

Rudi Garcia trots ondanks uitschakeling: "We hebben bewezen dat we Spanje konden uitschakelen""Ik heb de spelers na de wedstrijd gezegd dat ze trots mogen zijn", vertelde Garcia. "Natuurlijk overheerst de ontgoocheling, maar we moeten ook leren uit deze nederlaag. We hebben vandaag getoond dat we Spanje konden uitschakelen."

VAR wou niet tussenkomen

Volgens Garcia zat het detailverschil deze keer niet mee. "Als je vlak voor de wedstrijd je kapitein verliest, als je daarna ook Kevin De Bruyne moet missen en als bepaalde fases ook nog eens niet in je voordeel uitdraaien, dan weet je dat alles tegen moet zitten om zo'n topploeg te kloppen. Dat waren allemaal kleine details die in hun voordeel vielen."

De bondscoach verwees daarbij ook naar een discutabele fase in de zestien. "Ik ga niet blijven klagen, maar de handsbal van Rodri werd niet bestraft na tussenkomst van de VAR. Dat zijn momenten die een wedstrijd kunnen kantelen. Daarnaast hebben we zelf ook enkele fouten gemaakt. Onze jongere spelers zullen daar alleen maar sterker van worden."

Enkel spelers die 100 procent fit zijn

Garcia bleef wel volledig achter zijn beslissing staan om Thibaut Courtois te vervangen. De doelman wilde ondanks zijn blessure verder spelen, maar daar ging de bondscoach niet in mee. "Thibaut wilde doorgaan, maar ik speel dit hele toernooi alleen met spelers die honderd procent fit zijn. Zijn lange uittrappen waren een belangrijk wapen voor ons en dat lukte niet meer. Daarom heb ik beslist om hem te wisselen. Van die keuze heb ik absoluut geen spijt."

Ondanks de uitschakeling zag Garcia duidelijke vooruitgang sinds zijn komst als bondscoach. "Toen ik begon, speelde deze ploeg goed voetbal, maar miste ze grinta en defensieve discipline. Vandaag stonden we als blok. We zetten druk op de beslissende spelers van Spanje en maakten het hen bijzonder moeilijk. In de eerste helft waren we hun evenknie."

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Over zijn eigen toekomst

Over zijn eigen toekomst wilde Garcia voorlopig niets kwijt. "Vandaag is niet het moment om daarover te spreken. We zullen na het WK alles evalueren. Er zijn nog te veel onzekerheden. Misschien was dit voor enkele ervaren spelers hun laatste interland, misschien ook niet. Dat bekijken we de komende weken. Maar één ding staat vast: ik wilde deze wedstrijd met België winnen, en ik ben ervan overtuigd dat we daar heel dicht bij waren."

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