Onze cijfers voor de moedige Rode Duivels na Spanje-België: ze verdienen lof

Het klinkt paradoxaal na zo gedomineerd te zijn, maar de meeste Rode Duivels waren goed tegen Spanje. Dit zijn onze laatste quoteringen van het WK 2026.

Courtois (5)

Hij werkte een paar ballen wat vreemd weg, maar nam in elk geval geen risico’s. En dan die exit, in tranen: kwam dat door het belang van het moment, tegen “zijn” Spanje, of door het gevoel dat dit misschien zijn laatste keer was?

Lammens (3)

We willen niet nodeloos hard zijn, maar zonder die blunder van Senne Lammens werd deze match misschien nog altijd gespeeld op het moment dat we dit schrijven. Pijnlijk, al zal dat hem er niet van weerhouden om in de toekomst een grote carrière bij de Duivels uit te bouwen.

De Cuyper (5,5)

Hij hield stand, zonder echt uit te blinken, tegen een genie als Lamine Yamal. Hij had ook kunnen scoren, na een knappe combinatie tussen KDB en Doku.

Seys (7,5)

Een fenomenale invalbeurt van de Bruggeling, die een nochtans sterk spelende Yamal vanavond frustreerde en zodra het kon ook mee naar voren schoof.

Mechele (7)

Hij had compleet weggespeeld kunnen worden tegen zo’n tegenstand, zoals tegen Senegal: Brandon Mechele liet het niet gebeuren in wellicht de belangrijkste match van zijn carrière tot nu toe. Geen risico’s en veel rust, in alle soberheid.



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Ngoy (8,5)

Wat een ronduit monsterlijke wedstrijd van de speler van Lille. Hij gaf niets weg, liet niets passeren en dichtte elke ruimte die in de rug van de defensie viel. Zijn beste match als Duivel, en opnieuw het bewijs dat hij gekomen is om te blijven.

Castagne (7)

Een knappe assist en defensief een stevige wedstrijd, tegenover een van de zwakkere punten van Spanje: Baena. Werd in de combinaties weinig geholpen door Trossard. Hij slaagde erin geen fout te maken: bewijs van totale concentratie.

Raskin (5,5)

Een grote fout tegenover Yamal die heel duur had kunnen uitvallen, maar Nico herpakte zich goed en was daarna alert… al soms ook wat te passief tegenover een middenveld dat vrij kon rondwandelen.

Vanaken (4,5)

In een match die hij waarschijnlijk niet was gestart zonder twee blessures, had Hans Vanaken veel te bewijzen… en speelde hij zijn minst goede wedstrijd van het toernooi. Hij dook wat weg en vond de ruimtes niet die de Duivels wat ademruimte hadden kunnen geven.

De Bruyne (6)

Over het geheel genomen een matige match… maar één pass van pure klasse, op Castagne, en zo kwam de 1-1 tot stand. In tranen bij het laatste fluitsignaal: dit was zijn laatste.

Trossard (4)

Hij koos een erg slecht moment om zijn eerste echt mindere wedstrijd van het toernooi te spelen. Misschien zit daar het echte verschil tussen de vorige nummer 10 en hem…

Doku (5)

Ja, hij draagt verantwoordelijkheid bij het eerste tegendoelpunt. Hij had de bal wellicht ook soms sneller moeten lossen. Maar zonder zijn dribbels en de fouten die hij uitlokte, had België Spanje in de tweede helft op de counter geen moment kunnen pijn doen. Maar van Doku mogen we meer verwachten.

De Ketelaere (7)

Weinig in beeld… maar wél weer trefzeker: De Ketelaere speelde een moedige wedstrijd, met volle overgave, om zijn WK af te sluiten. Zijn technische kwaliteit was in dit type match erg nuttig, zeker nadat Garcia het systeem had aangepast.

Lukaku (5)

Helaas: deze keer kon hij zijn stempel niet op de wedstrijd drukken. Hij viel waarschijnlijk te vroeg in om nog echt impact te hebben tegen verdedigers die nog fris waren.