De toekomst van de Rode Duivels oogt echt niet somber, al betwijfelen we of dat met Rudi Garcia zal zijn

Er is leven na de Gouden Generatie, dat moeten we onthouden van dit WK. Er is nog geen nieuwe Kevin De Bruyne, Eden Hazard of Romelu Lukaku opgestaan, maar we moeten niet beginnen vrezen dat we straks het onderdeurtje van Europa gaan worden.

Of dat met Rudi Garcia zal zijn in de toekomst, betwijfelen we sterk. Het WK heeft ons duidelijk gemaakt dat de Fransman zijn toekomst elders ziet en dat ze bij de KBVB ook niet staan te springen om hem een contractverlenging te geven. Garcia is niet altijd de makkelijkste mens om mee te werken en de vraag is of ze bij de bond het zien zitten om dat nog eens twee jaar mee te maken.

Garcia zou liefst weer een club trainen

Daarnaast lijkt Garcia de Duivels ook te zien als een opstapje naar een nieuwe club. Clubvoetbal is immers nog steeds zijn ambitie. Maar ze stonden zich, voor hij de Duivels onder zijn hoede nam, niet meteen aan zijn deur te verdringen. Nee, de kans is heel groot dat er straks een breuk komt. Garcia hoopt dat geïnteresseerde clubs wel zullen aankloppen nadat hij de Belgen naar de kwartfinale leidde en met enkele bepalende wissels wedstrijden deed kantelen.

Soit, we moeten nu ook niet doen alsof deze ploeg minder dan een kwartfinale mocht ambiëren. Tielemans zit in zijn beste jaren, Courtois is nog steeds één van de besten ter wereld, van Doku mochten we meer verwachten, Trossard is Premier League-kampioen en Lukebakio, De Ketelaere en De Cuyper spelen allemaal bij zeer deftige Europese ploegen.

Voor De Bruyne gaan we niet snel een vervanger vinden

Ja, Lukaku kon niet in topvorm meedoen, maar was toch beslissend. Enkel voor Kevin De Bruyne lijkt het straks afgelopen te zijn. De tranen na de match spraken boekdelen.

Maar de toekomst oogt zeker niet somber. De invalbeurten van Seys en Moreira laten veel goeds vermoeden. Raskin gaat straks wellicht een toptransfer maken en Doku is nog maar 24 hé. Enkel de klasse van een KDB gaan we niet kunnen vervangen. Vanaken is goed, maar niet zó goed. Wat Rudi Garcia er wel heeft ingekregen, is het besef dat het collectief het belangrijkste is.



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Dus ja, we gaan een ander België zien de komende jaren, maar is dat per se slecht? We denken van niet. We gaan vers bloed nodig hebben en het is te hopen dat er straks een nieuwe topspits opstaat voor Lukaku met pensioen gaat. Maar voor de rest: het zal geen Gouden Generatie meer zijn, wel eentje van zilver of brons. Dat het knokken wordt, dat is zeker.