Rode Duivels reageren massaal na WK-exit: één gevoel overheerst

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels reageren massaal na WK-exit: één gevoel overheerst
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De uitschakeling tegen Spanje is hard aangekomen bij de Rode Duivels. België verloor met 2-1 in de kwartfinales van het WK en zag zo een sterk toernooi eindigen net voor de laatste vier. Op Instagram reageerden verschillende spelers intussen op het einde van het avontuur.

Charles De Ketelaere vatte het gevoel van de groep goed samen. De aanvaller van Atalanta was ontgoocheld, maar keek ook met trots terug op zijn WK. "Teleurgesteld dat het hier eindigt… maar enorm trots op mijn ploeg. Het was een ongelooflijk gevoel om België te vertegenwoordigen. Heel erg bedankt voor de steun."

Trots overheerst ondanks pijnlijke uitschakeling

Ook Timothy Castagne had het moeilijk met de nederlaag. "Deze komt hard aan… maar wat een ongelooflijk avontuur! Bedankt voor jullie geweldige steun. We komen sterker terug", schreef de verdediger.

Bij Youri Tielemans klonk vooral trots door. "Ons WK-avontuur eindigt hier helaas. Zo trots op deze ploeg. Bedankt." Leandro Trossard sloot zich daarbij aan. "Ons WK eindigt hier, maar wat een ongelooflijk avontuur is het geweest. De steun die we kregen betekent alles. Bedankt om in ons te geloven."

Courtois baalt van blessure

Voor Thibaut Courtois was het einde extra pijnlijk. De doelman liep een blessure op aan het bovenbeen en voelde pijn bij het uittrappen. Courtois gaf aan dat hij nog in doel kon blijven staan, maar bondscoach Rudi Garcia besloot om hem naar de kant te halen.

"Verdrietig door de uitschakeling, en vooral omdat ik de ploeg op het einde niet meer kon helpen. Blessures zijn jammer, maar de uitschakeling doet me veel meer pijn", schreef Courtois. "Toch ben ik trots op de ploeg en op het WK dat we hebben gespeeld. Bedankt allemaal voor jullie steun de voorbije weken."

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De wissel van Courtois voor Senne Lammens werd achteraf een van de meest besproken momenten van de wedstrijd. Toch lag de nadruk bij de spelers vooral op het collectief en op de weg die de ploeg de voorbije weken heeft afgelegd.

Mechele beleeft WK om nooit te vergeten

Voor Brandon Mechele was dit toernooi bijzonder. De verdediger van Club Brugge maakte op 33-jarige leeftijd zijn eerste Wereldbeker mee en speelde zich nadrukkelijk in de kijker. L'Équipe zette hem zelfs in hun team van WK-revelaties.

"Mijn eerste Wereldbeker! Wat een ervaring! Alles gegeven, gevochten voor elke bal… Maar net tekortgekomen", schreef hij. "De ontgoocheling is groot, maar we mogen trots zijn op wat we als team bereikt hebben! Bedankt aan de fans, in België en daarbuiten, om ons te steunen en aan te moedigen! Herinneringen voor het leven!"

Ook Nathan Ngoy keek met fierheid terug. "Vereerd en trots dat ik dit grote land heb mogen vertegenwoordigen op het meest prestigieuze toernooi. Deze uitschakeling doet pijn, maar we komen terug om België naar de top te brengen! Bedankt voor de ongelooflijke steun tijdens dit hele WK en leve België."

De Bruyne houdt hoofd recht

Kevin De Bruyne hield zijn boodschap kort, maar duidelijk. "Ons WK eindigt hier. Met opgeheven hoofd. Meer dan trots op deze ploeg en op ons land!"

Zo overheerst bij de Rode Duivels vooral een dubbel gevoel. De ontgoocheling na de nederlaag tegen Spanje is groot, maar tegelijk beseft de groep dat ze België opnieuw een toernooi hebben gegeven waarin hoop, spanning en trots centraal stonden.

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