DONE DEAL: Stijn Stijnen haalt uit met revelatie

Modeste Duku was een van de grote krachten achter de promotie van Virton naar de Challenger Pro League. Maar volgend seizoen zal hij de Gaumais niet vergezellen op het hogere niveau, want hij trekt naar Patro Eisden Maasmechelen. Dat nieuws is ondertussen ook officieel.

Nu Virton zich opmaakt om terug te keren naar het profvoetbal, na in de promotieplay-offs vóór Bergen en Tubize-Braine te zijn geëindigd, hebben al heel wat sterkhouders hun koffers gepakt. De twee topschutters, Mayron De Almeida en Emmanuel Mballa, tekenden respectievelijk bij Bergen en Dender.

Het is opnieuw een speler uit de aanvalslinie die vandaag het Stade Yvan Georges verlaat. De transfer van Modeste Duku naar Patro Eisden is namelijk rond. Vorige zomer kwam de Frans-Congolese flankaanvaller over van FC Versailles. Hij veroverde snel de linkerflank bij Excelsior Virton en was in de Challenger Pro league goed voor zes doelpunten en drie assists.

Modeste Duku om de defensies in 1B dol te draaien

Zijn dribbels en snelheid overtuigden Patro, dat zijn komst officieel maakte. "Modeste was een belangrijke pion in het promotiejaar van zijn club. Hij zorgt voor extra concurrentie op de flank", glundert trainer Stijn Stijnen. Net als Mballa bij Dender zal Modeste Duku Virton in 1B de komende maanden weer tegenkomen.

Het is al de zevende aanwinst van Patro Eisden deze zomer. De Limburgers blijven zo hun ambities tonen nadat ze nipt de finale tegen Lommel misten om tegen Dender te strijden voor een plek in de Jupiler pro League. Zal Duku er hetzelfde succes kennen als Léandro Rousseau, die een jaar geleden ook uit de D1 FFA kwam en vorig seizoen 17 goals in 31 matchen maakte op het tweede niveau?