Na drie oefenzeges slaat Standard een nieuwe richting in

Met een elftal dicht bij de A-kern in de eerste helft en vooral jongeren in de tweede, heeft Standard zijn derde oefenwedstrijd gewonnen tegen Francs Borains. De Rouches sluiten zo de eerste grote fase van hun voorbereiding af.

Met veel minder goals dan tegen Verlaine (7) en Aubel (4) heeft Standard zaterdag op de SL16 Football Campus zijn derde oefenmatch gewonnen tegen Francs Borains (1-0).

Een Standard met twee gezichten, letterlijk en figuurlijk

Standard werkte de wedstrijd af met een elftal dat in de eerste helft vermoedelijk dicht in de buurt komt van de basisploeg voor de eerste speeldag van de competitie. Na de pauze was het vooral U23, zelfs U18, aangevuld met enkele “grote” jongens. Dat verschil was duidelijk zichtbaar, bevestigde Vincent Euvrard na afloop voor onze micro.

“Voor de rust zag je dat veel spelers gewend zijn om samen te spelen en dat ze op een bepaald niveau zitten. Er zat stabiliteit in, goede intenties, een sterke tegenpressing tegen een laag blok van Francs Borains, dat compacter stond en minder ruimte weggaf dan onze twee vorige tegenstanders. We leden een paar keer balverlies, maar qua energie en intenties was het goed.”

“In de tweede helft zag je een erg jonge ploeg die niet echt gewend is om samen te spelen. Er ontbraken wat automatismen in het druk zetten en in balbezit, en ze speelden tegen een 1B-ploeg, dus voor hen best stevig. Dat is een heel leerrijke ervaring voor hen. We hebben gezocht naar een manier om in het vierde kwart meer controle te krijgen en dat was beter.”

Tegenpressing, het sleutelwoord van deze match

In dat vierde kwart vonden de Rouches de opening via een penalty, hard binnengetrapt door Gustav Mortensen, nadat Maxime Bastian in de zestien een voet ter hoogte van de schouder van Bernard Nguene zette. Twee spelers die in de eerste helft niet aan bod kwamen om de tweede helft meer in evenwicht te brengen.





In deze wedstrijd was een duidelijk principe van Vincent Euvrard nog sterker voelbaar dan in de eerste twee duels, waarin Standard voortdurend de bal had: tegenpressing. “Press, press”, bleef de T1 van de Rouches roepen, ondanks de dertigtal graden en de felle zon die op de hoofden van zijn spelers brandde.

“In dit eerste blok van de voorbereiding, met de matchen tegen Verlaine, Aubel en Francs Borains, wisten we dat we vaker de bal zouden hebben. Daarom hebben we veel gewerkt aan de offensieve principes. Tegenpressing hoort daarbij, om counters te vermijden. We hebben dat de voorbije twee weken goed gedaan, we hebben veel thema’s aangesneden en we zien dat we daarin progressie maken”, verduidelijkte de Standard-coach.

“Nu gaan we meer nadruk leggen op het verdedigende spel met wedstrijden tegen Dunkerque, een topploeg uit Ligue 2, en Juventus. We gaan misschien bijvoorbeeld soms de bal aan Dunkerque laten en proberen te counteren, maar we zullen ook momenten nodig hebben met hoge druk en tegenpressing op hun helft.”

Tijd voor verdedigend werk met, als hoogtepunt, Juventus

De eerste grote fase van de voorbereiding, met veel fysieke arbeid en offensief werk, zit er dus op. Nu begint de tweede fase, met focus op intensiteit in de inspanningen en defensieve tactiek. Na de galamatch tegen Juventus blijven er nog veertien dagen over om alles bij te schaven richting de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge op 8 augustus om 18u15.

“In een voorbereiding van zes weken wil je altijd op alle onderdelen van het spel terugkomen en in detail werken. Hier hebben we de offensieve details goed kunnen trainen zonder de defensieve details te vergeten, want zelfs als je 70% van de tijd de bal hebt, zijn er altijd 30% waarin je verdedigt.”

“We werkten vooral offensief, maar dat gaat veranderen met de komst van sterkere tegenstanders. Dat wil niet zeggen dat we tegen Dunkerque plots met een laag blok in onze zestien gaan kruipen en alles vergeten wat we de eerste twee weken gedaan hebben. Maar ja, vanaf nu gaan we meer werken op het verdedigende aspect”, besloot Vincent Euvrard.