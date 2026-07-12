KRC Genk wil coach terughalen die voor veel ophef zorgde: wat zullen de fans daarvan vinden?

KRC Genk zoekt na het plotse vertrek van Nicky Hayen en Johan Van Rumst naar nieuwe stabiliteit. Jess Thorup lijkt daarvoor nadrukkelijk in beeld, maar een terugkeer van de Deen ligt gevoelig door zijn korte en pijnlijke passage in 2020.

KRC Genk beleefde al een opvallend woelige zomer. De Limburgers moesten in één klap afscheid nemen van hun hoofdcoach en assistent-trainer. Nicky Hayen vertrok plots naar Burnley, terwijl het er altijd op leek dat hij voor de lange termijn aan boord was. Assistent Johan Van Rumst vertrok per direct.

Thorup-piste wordt concreet

Nu is Genk volop op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, en die zou er al snel kunnen staan. Het was al geweten dat ze hun oog hadden laten vallen op Jess Thorup, maar die piste wordt nu bijzonder concreet.

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans zelfs groot dat we Thorup binnenkort opnieuw in de Cegeka Arena rondloopt. De gesprekken zouden de goede kant opgaan, waardoor een akkoord snel zou kunnen volgen.

Thorup zit sinds eind juni zonder werk nadat zijn avontuur bij Al Ahly afliep. Voordien stond hij aan de zijlijn bij Augsburg en FC Kopenhagen. Die laatstgenoemde club haalde hem in november 2020 overigens weg bij KRC Genk.

Pijnlijk vertrek in 2020 blijft hangen

De Deense trainer stond slechts 5 (!) wedstrijden aan het roer bij Genk, voor hij hen de rug toekeerde om in zijn thuisland aan de slag te gaan. Dit viel enorm slecht bij de achterban, waar nu ook wenkbrauwen gefronst zullen worden.





Voor hij naar Genk trok in 2020, trainde hij KAA Gent. Daar werkte hij samen met assistent-trainer Peter Balette, die onlangs terugkeerde naar Racing. Daar zit meteen ook een mogelijke opening. Balette kent Thorup goed en weet hoe hij werkt, terwijl Genk intern dringend opnieuw stabiliteit nodig heeft.

Toch wordt dit geen vanzelfsprekende terugkeer. Sportief kan Thorup een logische naam zijn, maar emotioneel ligt zijn plotse vertrek van toen nog altijd gevoelig bij een deel van de supporters.