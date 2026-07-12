'Leandro Trossard gaat Arsenal voor 20 miljoen euro verlaten'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Leandro Trossard gaat Arsenal voor 20 miljoen euro verlaten'
Foto: © photonews
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Leandro Trossard lijkt op weg naar een opvallend nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De Rode Duivel staat dicht bij een transfer naar Besiktas, dat de voorbije dagen stevig heeft doorgeduwd om hem naar Istanbul te halen.

Volgens Fabrizio Romano is Besiktas ervan overtuigd dat de laatste details van de deal de komende dagen afgerond kunnen worden. De Turkse club heeft al een akkoord met Arsenal over een totaalpakket van 20 miljoen euro. Ook het contractvoorstel ligt klaar: Trossard kan tekenen tot 2029, met nog een optie daarbovenop.

Besiktas duwt door voor Trossard

Het laatste woord ligt wel nog bij de speler zelf. Romano schrijft dat de finale goedkeuring van Trossard nog nodig is, maar volgens Sacha Tavolieri heeft de Belg het financiële voorstel van Besiktas intussen al aanvaard. De flankaanvaller zou begin volgende week naar Istanbul reizen om zijn overstap naar de Süper Lig af te ronden.

Als de deal helemaal rond geraakt, komt er een einde aan het verhaal van Trossard bij Arsenal. Zijn contract in Londen loopt nog tot juni 2027, maar met zijn 31 jaar zit hij in een fase waarin een langdurige overeenkomst elders sportief én financieel interessant kan zijn.

Premier League-kampioen naar Turkije?

Trossard kwam in januari 2023 bij Arsenal terecht. De Gunners betaalden toen 24 miljoen euro om hem over te nemen van Brighton. In Londen werd hij niet altijd als absolute basisspeler gezien, maar hij was wel vaak belangrijk met zijn efficiëntie, ervaring en polyvalentie.

Afgelopen seizoen pakte hij met Arsenal zelfs de Premier League-titel. Toch lijkt een vertrek nu dichterbij dan ooit. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt nog 18 miljoen euro, waardoor het pakket van 20 miljoen euro voor Arsenal geen onlogische uitkomst is.

Voor Trossard zou het opnieuw een grote stap zijn in een carrière die niet altijd vanzelf liep. Hij brak door bij KRC Genk, maar werd voordien ook uitgeleend aan Lommel en KVC Westerlo. Pas daarna groeide hij in Limburg uit tot een vaste waarde, waarna Brighton hem naar de Premier League haalde.

Sterk WK met de Rode Duivels

De timing van de transfergeruchten is opvallend, want Trossard komt net uit een sterk WK met België. Bij de Rode Duivels stond hij zes keer in de basis. Hij scoorde twee keer en gaf drie assists, waarmee hij één van de meest beslissende spelers van de ploeg werd.

Dat WK heeft zijn status nog eens opgekrikt. Trossard liet zien dat hij op het hoogste niveau nog altijd belangrijk kan zijn, ook in een ploeg waarin de concurrentie voorin groot is. Zijn rendement viel op, zeker in een toernooi waarin België uiteindelijk tot de kwartfinales raakte.

Ook andere Duivels staan in de belangstelling

Trossard is bovendien niet de enige Rode Duivel die na het WK nadrukkelijk op de radar van buitenlandse clubs staat. Ook Charles De Ketelaere speelde zich in de kijker. De aanvaller van Atalanta wordt gelinkt aan interesse uit de Premier League, nadat hij op het WK drie keer scoorde voor België.

Daarnaast is er ook Diego Moreira. De flankspeler van Strasbourg, die intussen vier caps heeft bij de Rode Duivels, zou dan weer op de lijst van AS Roma staan. Zo lijkt het WK niet alleen sportief, maar ook op de transfermarkt gevolgen te hebben voor enkele Belgen.

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