'AS Roma zet eerste stap voor Rode Duivel met bod van 30 miljoen'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'AS Roma zet eerste stap voor Rode Duivel met bod van 30 miljoen'
Foto: © photonews
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Diego Moreira is opnieuw een Belgische naam die op de internationale transfermarkt stevig in de belangstelling staat. De 21-jarige flankaanvaller van Strasbourg wordt nadrukkelijk gelinkt aan AS Roma, dat op zoek is naar versterking voor de offensieve posities.

De Italiaanse club zou een eerste bod voorbereiden voor Moreira, meldt DiMarzio. Het gaat om een voorstel van 30 miljoen euro, aangevuld met 10 procent op een toekomstige doorverkoop. Daarmee toont Roma meteen dat het dossier serieus is, al ligt de vraagprijs van Strasbourg voorlopig een stuk hoger.

Roma kijkt naar Moreira

De Franse club zou rond de 50 miljoen euro willen voor de Belgische international. Dat is een stevig bedrag, maar Strasbourg zit dan ook in een sterke onderhandelingspositie. Moreira ligt nog tot juni 2029 onder contract en heeft zich de voorbije seizoenen duidelijk in de kijker gespeeld.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 25 miljoen euro. Strasbourg betaalde in 2024 nog 8,5 miljoen euro om hem over te nemen van Chelsea. Een transfer deze zomer zou dus een bijzonder mooie meerwaarde kunnen opleveren.

Belgische international met stevig parcours

Moreira is amper 21, maar heeft al een opvallend parcours achter de rug. Hij werd geboren in België en brak door als talent van Standard, maar trok op jonge leeftijd naar Benfica. Later kwam hij bij Chelsea terecht, al speelde hij daar nooit echt een rol in de A-ploeg.

Bij Strasbourg vond hij wel stabiliteit. In 76 wedstrijden voor de Franse club was hij goed voor 7 doelpunten en 16 assists. Zijn statistieken zijn niet buitenaards, maar Moreira wordt vooral gewaardeerd om zijn snelheid, techniek en veelzijdigheid. Hij kan op beide flanken uit de voeten en werd ook al lager op de flank gebruikt.

Ook bij de Rode Duivels kwam hij intussen in beeld. Moreira verzamelde al vier caps voor België en zat tegen Spanje op de bank tijdens het WK. Voor Roma zou Moreira een investering in de toekomst zijn, maar wel eentje met een stevig prijskaartje. De eerste zet lijkt in de maak, alleen moet nog blijken of Strasbourg bereid is om flink onder zijn vraagprijs te zakken.

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