Opvallende debutant laat zich meteen zien tijdens Cercle Brugge - Lommel

Lommel SK heeft in zijn voorbereiding op de terugkeer naar de Jupiler Pro League een degelijk resultaat neergezet. De promovendus speelde op de fandag van Cercle Brugge 1-1 gelijk tegen de Vereniging. Bij de Limburgers waren ze vooral benieuwd naar nieuwkomer Sverre Nypan.

De Noorse middenvelder werd pas eerder op de dag officieel voorgesteld, maar mocht meteen zijn eerste minuten maken. Dat is op zich al opvallend. Lommel huurt Nypan van Manchester City en haalde zo een speler binnen met een marktwaarde van 13 miljoen euro. Voor een promovendus is dat toch geen alledaags verhaal.

Nypan meteen tussen de lijnen

Nypan begon in de basis en liet in de eerste helft al enkele keren zien waarom hij zo hoog aangeschreven staat. Hij vroeg de bal, zocht oplossingen tussen de linies en werd na een actie net buiten de zestien foutief afgestopt. De vrije trap leverde geen doelpunt op, maar zijn eerste optreden zal bij Lommel zeker voor enthousiasme zorgen.

De Limburgers kregen voor rust nog mogelijkheden via Salah en Vancsa, terwijl Cercle vooral via Ngoura gevaarlijk werd. Doelman Pieklak moest toen al een sterke redding bovenhalen om de 0-0 op het bord te houden.

Cercle komt op voorsprong

Na de pauze wisselden beide coaches stevig door. Bij Cercle zorgde vooral Krys Kouassi voor dreiging. De aanvaller bleef wegen op de Lommelse defensie en mocht uiteindelijk zelf aanleggen vanop de stip. Hij zette de strafschop om en bracht Cercle op 1-0.

Lang kon de Vereniging daar niet van genieten. Lommel bleef in de wedstrijd en vond tien minuten voor tijd de gelijkmaker. Reyners zette de actie op, waarna Talvitie de aanval afrondde en de 1-1 op het bord zette.





In de slotfase kon het nog beide kanten uit. Cercle ging op zoek naar de winnende treffer, maar Lommel bleef overeind. Zo eindigde de eerste oefenwedstrijd van Cercle op een gelijkspel en kan Lommel met een goed gevoel verder bouwen. Zeker de eerste minuten van Nypan zullen bij de promovendus blijven hangen.