President Donald Trump neemt beslissing voor WK-finale

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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President Donald Trump neemt beslissing voor WK-finale
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De WK-finale tussen Spanje en Argentinië krijgt zondag niet alleen een sportief, maar ook een politiek tintje. Het Witte Huis heeft bevestigd dat de Amerikaanse president Donald Trump aanwezig zal zijn in het MetLife Stadium in New Jersey om de eindstrijd van het WK 2026 bij te wonen.

Volgens woordvoerster Karoline Leavitt vormt Trumps aanwezigheid de afsluiter van "het meest bekeken, veiligste en succesvolste WK ooit op Amerikaanse bodem". De Verenigde Staten organiseerden eerder al het WK van 1994 en waren dit jaar, samen met Canada en Mexico, gastland van het uitgebreide toernooi met 48 landen.

Trump zit nog steeds met Balogun-controverse

Voor Trump wordt het niet zijn eerste bezoek aan een groot voetbalevenement. Vorig jaar woonde hij ook al de finale van het WK voor clubs bij in hetzelfde stadion. Bovendien trok hij de voorbije maanden meermaals op met FIFA-voorzitter Gianni Infantino om het toernooi te promoten. Daarbij omschreef hij elke WK-wedstrijd zelfs als "een Super Bowl op zich".

Toch verliep de relatie tussen Trump en het WK niet zonder controverse. Tijdens het toernooi mengde de Amerikaanse president zich namelijk opvallend in de zaak rond Folarin Balogun. De spits van de Verenigde Staten had een rode kaart gekregen, waarna Trump Infantino persoonlijk zou hebben gevraagd om de schorsing opnieuw te bekijken.

Niet veel later besliste de disciplinaire commissie van de FIFA dat Balogun zijn schorsing pas na het WK moest uitzitten. Daardoor kon hij alsnog aantreden in de achtste finale tegen België. Die beslissing zorgde wereldwijd voor heel wat kritiek en voedde de beschuldigingen van politieke inmenging en favoritisme. De Verenigde Staten gingen uiteindelijk kansloos onderuit tegen de Rode Duivels.

Infantino ontkende achteraf dat er sprake was van beïnvloeding en benadrukte dat de disciplinaire commissie volledig onafhankelijk had gehandeld. Toch bleef de beslissing één van de meest besproken momenten van het toernooi.

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Beste toernooi ooit?

Ondanks die controverse kijkt het Witte Huis tevreden terug op het WK. Volgens Leavitt bewezen de Verenigde Staten dat ze perfect in staat zijn om een mondiaal sportevenement van deze omvang te organiseren. Op sociale media verschenen volgens haar talloze beelden van buitenlandse supporters die genoten van hun verblijf in de VS.

Met Trump op de tribune krijgt de finale tussen Spanje en Argentinië er alvast een extra blikvanger bij. De vraag is alleen of na het laatste fluitsignaal opnieuw vooral over het voetbal zal worden gesproken, of dat de Amerikaanse president opnieuw een hoofdrol opeist.

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