Opvallend: Peter Vandenbempt bestolen op het WK

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Opvallend: Peter Vandenbempt bestolen op het WK
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Peter Vandenbempt heeft op het WK al heel wat meegemaakt, maar in Mexico kreeg hij toch een minder aangename verrassing te verwerken. De Sporza-commentator, die het toernooi vanop de eerste rij volgt, werd bestolen in de perszaal. Hij vertelde het verhaal bij Het Nieuwsblad.

Het incident gebeurde in Mexico, waar Vandenbempt aan het werk was in de persruimte van het stadion. Tussen het werken door liep het plots mis. De commentator was net bezig met zijn materiaal, toen zijn nieuwe earpods verdwenen.

Vandenbempt bestolen op WK

"Ja, in Mexico, in de perszaal", vertelde Vandenbempt aan Het Nieuwsblad. "Ik had m’n gloednieuwe earpods in m’n rugzak gestopt en die nadien aan de kant gezet, ik wilde Hugo Broos, die net binnenkwam, spreken."

Dat moment bleek genoeg voor iemand om toe te slaan. Vandenbempt vermoedt dat de dader hem goed in de gaten had gehouden. "Maar iemand moet gezien hebben dat ik ze erin heb gestopt."

Spoor leidde naar stadiongebouw

Opvallend: Vandenbempt kon zijn oortjes daarna nog volgen. Via een trackingfunctie zag hij waar ze naartoe gingen. Het spoor leidde niet naar buiten het stadion, maar naar een gebouw binnen de perimeter.

"Ik kon ze tracken, ik heb ze kunnen volgen naar een gebouwtje in de perimeter van het stadion, waar dertig, veertig mensen met een accreditatie bijeen zaten", aldus Vandenbempt.

Daar probeerde hij ze nog terug te krijgen, maar dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Ik heb dan geprobeerd om ze nog terug te krijgen, maar dat liep niet echt gesmeerd…"

Verbazing bij Vandenbempt

Voor Vandenbempt was het vooral een vreemd voorval. In zo'n omgeving lopen normaal alleen mensen met een accreditatie rond: journalisten, medewerkers, officials en andere betrokkenen. Personen waarvan je zulke acties niet verwacht.

De commentator relativeert het wel. "Soit, het is geen ramp, maar het was wel lichtjes verbijsterend allemaal." Tussen de grote wedstrijden, interviews en analyses door kreeg hij zo plots ook een klein, maar bijzonder bizar WK-verhaal mee. Hij zal op het WK nog de radiouitzending verzorgen van de finale.

2 reacties
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