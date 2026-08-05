Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

Een explosief onderzoek van de Servische onderzoekswebsite KRIK zet de voetbalwereld op zijn kop. Volgens gelekte Sky ECC-berichten zou voormalig Servisch voetbalvoorzitter Slaviša Kokeza criminelen en maffiacontacten hebben ingeschakeld om Nemanja Vidić te intimideren en zelfs fysiek aan te vallen.

Vidić, voormalig aanvoerder van Manchester United en jarenlang één van de beste centrale verdedigers ter wereld, had zich destijds openlijk kritisch uitgelaten over het beleid van de Servische voetbalbond.

Bovendien werd hij gezien als een mogelijke kandidaat om Kokeza op te volgen als voorzitter. Volgens de gelekte berichten zag Kokeza daarin een directe bedreiging voor zijn machtspositie.

Doodsbedreigingen en plannen voor een aanval

In de berichten zou sprake zijn van een georganiseerde intimidatiecampagne. Er werd niet alleen gesproken over het volgen van Vidić, maar ook over het fysiek aanvallen van de oud-verdediger. Eén van de meest opvallende passages luidt dat Vidić "op het kerkhof zal belanden" als hij zich niet terugtrekt uit de strijd om de voetbalbond.

Volgens het onderzoek stonden ook andere voormalige Servische internationals op de radar. Nemanja Matić en Danko Lazović zouden eveneens geviseerd zijn omdat zij Vidić publiekelijk steunden in zijn kritiek op de voetbalbond. De berichten leggen daarnaast ook vermeende banden bloot tussen de voetbalwereld, georganiseerde misdaad en de Servische politiek.

Vidić dient klacht in

Vidić reageerde inmiddels op de onthullingen en verklaarde dat hij niet verrast is door de inhoud van het onderzoek. Volgens hem wordt het systeem al jaren gecontroleerd door "straatschoffels".





Wel noemt hij het bijzonder pijnlijk dat geen enkele veiligheidsdienst hem destijds waarschuwde dat zijn leven mogelijk gevaar liep. Hij vraagt zich openlijk af of hij vandaag nog altijd veilig is in Servië.

Via zijn advocaten diende de voormalige Manchester United-verdediger een strafklacht in bij het Openbaar Ministerie voor Georganiseerde Misdaad. Ook voormalig Rode Duivel-beul Nemanja Matić heeft inmiddels aangifte gedaan tegen Kokeza. De Servische autoriteiten onderzoeken de zaak verder en bekijken de inhoud van de Sky ECC-berichten.

Voormalig bondsvoorzitter Kokeza heeft de beschuldigingen voorlopig niet publiekelijk weerlegd. Hij verblijft niet langer in Servië en is voorlopig ook nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld. De onthullingen zorgen echter nu al voor een politieke en sportieve schokgolf in Servië, waar de verwevenheid tussen voetbal, politiek en georganiseerde misdaad opnieuw volop ter discussie staat.