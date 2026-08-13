Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Anderlecht slikt dure tegenvaller voor terugwedstrijd tegen PAOK
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht staat donderdagavond voor een belangrijke opdracht. Paars-wit verdedigt tegen het Griekse PAOK Saloniki thuis een 0-1-voorsprong in de derde voorronde van de Europa League. Voor de wedstrijd slikt de recordkampioen een dure opdoffer.

Anderlecht krijgt boete van de UEFA

Letterlijk dan. De UEFA heeft Anderlecht een boete opgelegd van €27.625. Dat melden de Brusselaars op hun website. De sanctie komt er na enkele incidenten tijdens de thuiswedstrijd tegen Hammarby IF in de tweede voorronde.

Anderlecht moet €13.625 betalen voor het gooien van bekers op het veld. Daarbovenop komt een boete van €14.000, omdat de trappen in de tribunes geblokkeerd werden.

Respecteer de stadionregels

"RSC Anderlecht wenst te benadrukken dat dergelijke incidenten niet alleen leiden tot financiële sancties en reputatieschade voor de club en de supporters, maar ook kunnen resulteren in zwaardere disciplinaire maatregelen bij herhaling", schrijft de club. RSCA richt zich daarna tot de eigen fans.

"RSC Anderlecht roept al haar supporters op om de stadionregels te respecteren, te beginnen met de thuiswedstrijd tegen PAOK. Alleen zo kunnen verdere sancties voor de club worden voorkomen."

Anderlecht wil naar de play-offs

De wedstrijd tegen Hammarby verliep sportief naar behoren voor RSCA. Het ging rusten met een 0-1-achterstand na een doelpunt van Paulos Abraham, maar tapte na de rust uit een ander vaatje. Danylo Sikan, Mihajlo Cvetkovic en Tristan Degreef zorgden voor de ommekeer. In Zweden was Anderlecht op 1-1 blijven steken.

Tegen PAOK Saloniki dwongen Vitor Bruno en co een betere uitgangspositie af. Na een zeer vroeg openingsdoelpunt van Cvetkovic hield Anderlecht stand en trok het huiswaarts met een krappe voorsprong. Die wil het donderdagavond zien om te zetten in een ticket voor de play-offs.

Vangnet van de Conference League

Als Anderlecht doorstoot, speelt het in de volgende ronde tegen Kairat Almaty uit Kazachstan. Dat team speelde vorig seizoen nog in de Champions League, maar sprokkelde daarin slechts één punt.

Bij een uitschakeling is er nog het vangnet van de Conference League. Anderlecht zou dan in de barrages terechtkomen en kent ook daarin al zijn mogelijke tegenstanders.

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