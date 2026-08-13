Jérémy Doku en Man City spoelen tegenvallend WK door met groot nieuws

Jérémy Doku beleefde niet het WK dat hij voor ogen had. De Rode Duivel focust zich momenteel op het nieuwe seizoen met Manchester City. En dat begint met uitstekend nieuws voor onze pijlsnelle landgenoot.

Doku tekent een nieuw contract

De Engelse topclub maakt met veel trots bekend dat Doku een nieuw contract heeft ondertekend. Onze landgenoot zet zijn krabbel onder een overeenkomst tot 2031 en blijft de komende jaren dus op post in het Etihad Stadium.

In zijn nopjes

Doku is in zijn nopjes met zijn nieuwe deal. "Ik ben eerst en vooral heel blij dat het bestuur vertrouwen in mij had en dat ik voor deze grote club kan blijven spelen", zegt de Rode Duivel op de website van City.

We're delighted to announce that Jérémy Doku has extended his contract at City until 2031 🩵 — Manchester City (@ManCity) August 13, 2026

"Ik herinner me nog dat ik hier vanuit Frankrijk aankwam als een underdog. Niemand kende me echt. Ik moest mezelf bewijzen en het feit dat ik nu een nieuw contract heb getekend, laat zien dat ze vertrouwen in me hebben en dat ze blij zijn met mijn prestaties."

Een marktprijs van 70 miljoen euro

Doku voelt zich geprivilegieerd om bij te tekenen en spreekt van een gemakkelijke beslissing. De winger zette in de zomer van 2023 de stap van Stade Rennes naar City.





De Engelsen hadden destijds 60 miljoen euro veil voor zijn komst. Die waarde is op Transfermarkt intussen gestegen tot 70 miljoen euro. City wil echter geen miljoenen en houdt Doku liever nog wat langer bij.

Een onafgewerkt product, vindt Doku

Onze landgenoot vindt zichzelf nog steeds een onafgewerkt product. Als hij terugkijkt op 2025/26, was het zijn beste seizoen tot nu toe in de kleuren van de Citizens. Hij scoorde acht doelpunten en deelde veertien assists uit. Daarmee had hij een aanzienlijk aandeel in het winnen van zowel de Carabao Cup als de FA Cup.

Doku voelde zich naar eigen zeggen meer betrokken bij het spel, speelde meer en was ook efficiënter. Die lijn wil hij nu doortrekken. Dat zal niet onder Pep Guardiola zijn, maar wel onder Enzo Maresca. De Italiaan nam over van de Spaanse succescoach.

Maresca zet stevig in op agressieve wingers die voor gevaar zorgen. Dat is een stijl die Doku moet liggen. De Rode Duivel zoekt heel graag zijn directe tegenstander op om hem uit te spelen en voorbij te dribbelen.

Een tegenvallend WK

Op het WK kwam het er niet uit zoals Doku en de Belgische fans gehoopt hadden. Maar Doku beleefde een turbulent toernooi.

Hij had last van een luchtweginfectie en vloog terug naar het Verenigd Koninkrijk voor de geboorte van zijn zoontje. "Op een bepaald moment hoestte ik zelfs bloed op", vertelde hij in zijn YouTube-documentaire.

Het beste moet nog komen

Doku kan nu vooruitkijken naar het nieuwe seizoen met City. Hij staat samen met zijn ploegmaats en Maresca voor de moeilijke opdracht om Pep Guardiola te doen vergeten. Maar met een goede Doku in de rangen is er veel mogelijk voor City.

Sinds zijn komst stak hij al vier trofeeën op zak met Manchester City. Dat is een mooi aantal, maar op zijn 24e lijken de beste jaren van Doku nog te moeten komen. Ook het bestuur van de Citizens lijkt daarvan overtuigd, toch minstens tot 2031.