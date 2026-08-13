Youri Tielemans legt meer details op tafel over transfer naar Man United

Youri Tielemans is sinds kort een speler van Manchester United. De kapitein van de Rode Duivels zet zo de stap naar een absolute topclub. Een transfer die er al even aan zat te komen.

Tielemans had niet veel verwacht van de zomer

Na een goed WK met de Belgen ging het snel voor onze landgenoot. Manchester United had midden juli 41 miljoen euro veil voor Tielemans, die sinds 2023 voor Aston Villa voetbalde. Tielemans is zo aan zijn derde Engelse club toe, na een eerder avontuur bij Leicester City.

Zijn transfer naar United kwam een beetje als een verrassing. "Ik had eerlijk gezegd niet veel verwacht van deze zomer. Ik was gewoon gefocust op het WK. Ik wilde het beste van mezelf geven voor mijn land. Maar je weet dat er elke zomer iets kan gebeuren", verklaarde Tielemans op een persconferentie, geciteerd door Sporza.

United snuffelde al twee keer aan Tielemans

Het was niet de eerste keer dat United interesse toonde. Ook in 2019 en 2022 was dat het geval. "Ik had inderdaad al twee keer gesproken met United", onthult hij. "Maar daar is toen niets van gekomen. Deze keer werd ik pas echt op de hoogte gebracht toen mijn makelaar al voor een acceptabele deal had gezorgd."

Tielemans is met zijn 29 jaar niet meer van de jongsten. Toch had hij nooit het gevoel dat hij zijn kans op een transfer naar de absolute top verkeken had. "Ik wist dat we bij Villa heel straffe dingen aan het doen waren", beseft hij.

Tielemans wil iedereen overtuigen

Villa stak vorig seizoen de Europa League op zak en is al enkele jaren een vaste waarde in de (sub)top van Engeland. Tielemans is de club uit Birmingham enorm dankbaar. Manchester United is wel nog een niveau hoger, weet hij.



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De Red Devils eindigden vorig seizoen vierde op de ranglijst, één plek hoger dan Villa. In Manchester komt Tielemans met Senne Lammens een andere Belg tegen. Ook in hem hebben ze volop vertrouwen op Old Trafford. Tielemans hoopt na zijn eerste seizoen hetzelfde te kunnen zeggen. In zijn eerste 25 minuten voor de club maakte hij alvast meteen indruk.