'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Mario Stroeykens zit in vergevorderde onderhandelingen met deze club'
Foto: © photonews
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Mario Stroeykens ligt nog altijd onder contract bij RSC Anderlecht, maar dat is mogelijk een kwestie van tijd. Volgens onze informatie voert de speler vergevorderde onderhandelingen met een club uit de Bundesliga.

Stroeykens onderhandelt met Werder Bremen

Mario Stroeykens komt tegenwoordig niet meer in de plannen voor in het Lotto Park. De middenvelder, die ooit nog een grote toekomst voorspeld werd in onze hoofdstad, mag beschikken. Er lijkt zich nu een mooie optie aan te bieden voor het jeugdproduct.

Volgens onze informatie voert Stroeykens vergevorderde onderhandelingen met Werder Bremen. De Duitse traditieclub werd vorig jaar vijftiende in de Bundesliga en heeft met Olivier Deman, Senne Lynen en Samuel Mbangula al drie Belgen rondlopen. Stroeykens zou dus de vierde landgenoot kunnen worden in Noord-Duitsland.

Stroeykens kan zijn carrière herlanceren

De middenvelder kan zijn carrière herlanceren bij Werder Bremen en zou meteen in een topcompetitie terechtkomen. Het huidige contract van Stroeykens bij RSCA loopt tot midden 2028. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 4,5 miljoen euro waard.

Dat lijkt haalbaar voor Werder Bremen, maar het is de vraag hoeveel de Duitsers bereid zijn te betalen voor een speler op overschot die de voorbije jaren ook het nodige blessureleed kende. Stroeykens kwam dit seizoen nog niet in actie en bleef onder Vítor Bruno op de achtergrond.

Een transfer naar Braga ging niet door

Stroeykens kreeg in het verleden al eens de kans om Anderlecht te verlaten. Het Portugese Braga was in 2025 concreet en bracht een bod uit van 6,5 miljoen euro. Stroeykens had toen echter een grotere club in gedachten. De transfer ging niet door. Het is afwachten of Anderlecht nu tevreden zal zijn met minder dan de 6,5 miljoen die de Portugezen destijds boden.

Stroeykens stond ooit te boek als een van de grootste talenten van Neerpede. Anderlecht gaf hem op jonge leeftijd kansen, maar op zijn 21e lijkt Stroeykens door omstandigheden andere oorden te gaan opzoeken. Als de transfer doorgaat, neemt hij afscheid van RSCA met 162 wedstrijden op de teller. Hij scoorde daarin 17 goals en gaf 16 assists.

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Mario Stroeykens

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