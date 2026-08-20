Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Mist Mika Godts zijn droomdebuut bij PSG op openingsspeeldag Ligue 1?
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Mika Godts leek zondag zijn droomdebuut voor PSG te kunnen maken in het Parc des Princes. Maar door een verrassende beslissing wordt PSG-Rennes naar het Roazhon Park verplaatst. Een stevige domper voor de Belgische nieuwkomer?

Van droomdecor naar vreemde situatie

Mika Godts staat voor een bijzonder weekend. De 21-jarige Belg maakte deze zomer de overstap van Ajax naar Paris Saint-Germain en kan zondag meteen zijn officiële debuut maken voor de Franse kampioen. Alleen zal dat debuut niet plaatsvinden op de plaats waar hij het zich wellicht had voorgesteld.

PSG-Rennes stond gepland in het Parc des Princes, maar dat plan werd woensdag omgegooid. De grasmat in Parijs verkeert in een dusdanig slechte toestand dat de LFP ingreep, zo meldt L’Equipe. Na een grondige inspectie werd geoordeeld dat de veiligheid van de spelers niet kon worden gegarandeerd.

Rennes krijgt plots thuisvoordeel

Het gevolg is behoorlijk opmerkelijk: PSG speelt zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen niet in Parijs, maar in Rennes. Het duel wordt zondag om 20.45 uur afgewerkt in het Roazhon Park, de thuisbasis van de tegenstander.

De oorspronkelijke affiche blijft behouden, maar de locatie wordt omgedraaid. De LFP nam die beslissing nadat PSG geen geschikt alternatief stadion in Parijs kon aanbieden. Rennes gaf vervolgens garanties dat het de organisatie van de wedstrijd op korte termijn kon verzorgen.

Godts moet meteen aan de bak

Voor Godts verandert dat mogelijk ook de omstandigheden van zijn langverwachte debuut. De Franse sportkrant meldde eerder dat de Belgische international na zijn transfer meteen klaar is om voor PSG in actie te komen. Hij speelde immers al officiële wedstrijden voor Ajax dit seizoen en beschikt daardoor over wedstrijdritme.

Een eerste optreden voor PSG in het mythische Parc des Princes zou uiteraard een bijzonder visitekaartje zijn geweest. In plaats daarvan moet Godts, als Luis Enrique hem speelminuten geeft, mogelijk meteen debuteren in een vijandige omgeving.

Parc krijgt nieuwe grasmat

PSG heeft intussen al een oplossing aangekondigd. De Parijse club wijst naar de opeenvolgende hittegolven van deze zomer als belangrijke oorzaak van de snelle achteruitgang van het veld. De grasmat wordt vervangen en PSG mikt erop om voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september opnieuw in het Parc des Princes te kunnen spelen.

Voor Godts wordt zijn eerste avond als PSG-speler daardoor iets anders dan eerst gedacht. Een droomdebuut in Parijs wordt het alvast niet. Maar misschien kan hij in Rennes wel meteen zijn visitekaartje afgeven.

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