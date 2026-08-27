‘Dender ziet buitenkans bij concurrent Beerschot’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Dender ziet buitenkans bij concurrent Beerschot’
Foto: © photonews
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Nick Shinton lijkt deze zomer op weg naar de uitgang bij Beerschot. De doelman geniet interesse van Dender, dat nog een ervaren keeper zoekt. Een transfer is echter nog lang niet beklonken, want ook Beerschot moet akkoord gaan.

Van jeugdopleiding tot vaste waarde

De 25-jarige Nick Shinton werd geboren in Aalst en heeft een opvallend traject achter de rug. Hij begon zijn jeugdopleiding bij FCV Dender, waarna hij ook bij KAA Gent en KRC Genk passeerde. In 2016 maakte hij de overstap naar Club Brugge, waar hij verschillende jeugdreeksen doorliep.

Bij Club NXT verzamelde Shinton uiteindelijk 61 wedstrijden en hield hij tien keer de nul. Hij werd bovendien opgeroepen voor verschillende Belgische jeugdselecties en schopte het tot de nationale beloften. In 2024 kwam er een nieuwe wending in zijn carrière: Beerschot haalde hem naar het Kiel.

Contract verlengd, maar toch vertrekken

Shinton ligt momenteel nog tot 30 juni 2027 onder contract bij Beerschot. Zijn verbintenis werd in maart 2026 nog verlengd. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt op 800.000 euro geschat, waarmee hij een van de waardevollere spelers in de Beerschot-selectie is.

Toch lijkt een vertrek bespreekbaar. Gazet van Antwerpen meldt dat Shinton zelf absoluut nog een transfer wil realiseren en dat Dender inmiddels een voorstel heeft gedaan. De deal bevindt zich voorlopig nog niet in een afrondende fase. Dender moet bovendien nog met Beerschot onderhandelen over een eventuele overgang.

Sterk seizoen onder de lat

De interesse is niet verrassend wanneer naar zijn prestaties van vorig seizoen wordt gekeken. Shinton was een vaste waarde bij Beerschot en stond in de competitie 36 keer tussen de palen. Hij speelde 3.240 minuten, kreeg 35 doelpunten tegen en hield liefst 12 keer de nul. Zijn reddingspercentage bedroeg ongeveer 71 procent.

Ook in 2024/25 kreeg hij al volop speelgelegenheid in de Jupiler Pro League: hij kwam toen 21 keer in actie. Beerschot eindigde vervolgens als derde in de Challenger Pro League van 2025/26 en miste via de Promotion Play-offs de promotie.

Dender ruikt zijn kans

Dender heeft momenteel Julien Devriendt en twee jonge doelmannen in de kern, maar zoekt volgens de krant nog extra ervaring. Shinton past perfect in dat profiel. Bovendien heeft de Aalstenaar een verleden bij Dender, waar hij zijn eerste voetbalstappen zette.

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Nick Shinton

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