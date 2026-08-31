Messoudi lyrisch over nieuwe aanwinst en onthult laatste transferplannen Beerschot

Beerschot heeft zich zaterdag uitstekend herpakt na de pijnlijke uitschuiver van vorige week op het veld van Dender. De Antwerpenaren boekten een belangrijke driepunter tegen de RSCA Futures en deden dat bovendien na een wedstrijd waarin ze lange tijd controle hadden. Het winnende doelpunt kwam trouwens van een nieuwkomer.

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al na acht minuten en mocht gezien worden. Beerschot pakte uit met een kort genomen hoekschop, waarna Lukas Van Eenoo de bal voor doel bracht. Toshio Lake nam het leer goed onder controle en haalde vervolgens verschroeiend uit. De Nederlandse flankaanvaller liet de doelman van de RSCA Futures kansloos en zette Beerschot vroeg op voorsprong.

Coach Mo Messoudi was achteraf dan ook bijzonder tevreden over zijn nieuwste aanwinst. Lake liet zich meteen gelden en bezorgde Beerschot uiteindelijk de drie punten.

"Als je ziet hoe Toshio Lake vandaag speelde en het doelpunt dat hij maakte, dat was echt grote klasse", oordeelde de coach in de Gazet van Antwerpen. "Ik ben blij voor hem. Hij heeft toch het lef gehad om me een berichtje te sturen dat hij graag voor Beerschot wilde voetballen."

Lake kwam transfervrij over nadat zijn contract bij Olympic Charleroi deze zomer afliep. Vorig seizoen kende de Waalse club een moeilijk jaar dat eindigde met degradatie, maar de Nederlander wist zelf nog drie keer te scoren in 25 wedstrijden. Lake kende het Kiel bovendien al als tegenstander en hield daar een duidelijke indruk aan over.

Beerschot kijkt alweer vooruit

Met de drie punten op zak kan Beerschot opnieuw met een goed gevoel vooruitkijken. Toch is het werk op de transfermarkt nog niet helemaal klaar. De Antwerpenaren hopen mogelijk nog een extra versterking aan de selectie toe te voegen.





"We hopen dat er misschien nog iets kan bijkomen", gaf Messoudi nog mee. "Maar daar zijn de mensen van het bestuur mee bezig. We weten wat we soms nog missen, maar ik ben heel tevreden over mijn jongens vandaag."