AZ haalt hem voor 1,5 miljoen, maar stuurt hem amper een maand later alweer terug naar België

Sam de Grand staat voor een opvallende terugkeer naar België. De 21-jarige linksback maakte deze zomer nog de overstap van Lommel naar AZ, maar keert amper enkele weken later alweer tijdelijk terug naar zijn voormalige club. In Alkmaar is het perspectief op speelminuten door de blijvende aanwezigheid van Mees de Wit en de Mexicaan Mateo Chávez te beperkt geworden.

De Grand wist vooraf dat hij bij AZ voor een stevige concurrentiestrijd zou komen te staan. De verwachting was aanvankelijk dat De Wit nog zou vertrekken, maar die transfer kwam uiteindelijk niet rond. Daardoor bleef AZ met drie opties voor de linkerflank zitten en werd een uitleenbeurt voor de jonge Nederlander de meest logische oplossing.

Lommel hapte meteen toe. De club kent De Grand uiteraard bijzonder goed en zag hem de voorbije jaren uitgroeien tot een van de belangrijkste spelers van de ploeg. De linksback speelde sinds zijn komst in januari 2023 meer dan zeventig wedstrijden voor de Limburgers en ontwikkelde zich vooral vorig seizoen tot een bijzonder productieve speler vanaf de flank.

Linksback met opvallende cijfers

De Grand was in het seizoen 2025/26 bijna niet uit de ploeg van Lommel weg te denken. Hij kwam in de Challenger Pro League tot 29 competitiewedstrijden en was daarin goed voor drie doelpunten. Nog opvallender waren zijn cijfers als aangever: hij leverde liefst tien assists af in de competitie.

Daarmee behoorde hij tot de beste aangevers van de reeks, ondanks zijn positie als linksback. Over zijn volledige periode bij Lommel staat zijn productie volgens beschikbare statistieken op tientallen beslissende acties. Over zijn hele periode bij de club kwam hij zelfs tot vijf doelpunten en twintig assists in 81 wedstrijden.

Die offensieve bijdrage is een belangrijk onderdeel van zijn profiel. De Grand is een linksbenige verdediger die zich comfortabel voelt wanneer hij hoog op het veld kan doorschuiven. Hij heeft bovendien een achtergrond als middenvelder, wat mee verklaart waarom hij zich aan de bal graag met het spel bemoeit.





Ook fysiek kreeg hij de voorbije jaren de nodige bagage. Zijn ontwikkeling werd echter niet zonder hindernissen afgelegd. Zo liep hij tijdens zijn periode bij Lommel onder meer een knieblessure op en kende hij ook in het seizoen 2024/25 fysieke problemen.

AZ wou niet langer wachten

Dat AZ hem deze zomer aantrok, kwam dan ook niet uit het niets. De Nederlandse club betaalde naar verluidt ongeveer 1,5 miljoen euro voor de linksback. De Grand had zich in België voldoende in de kijker gespeeld en maakte bovendien de stap naar Jong Oranje.

Zijn Nederlandse nationaliteit is daarbij bijzonder. De Grand werd geboren in Nederland, maar groeide vanaf zeer jonge leeftijd op in België. Hij speelde in de jeugd bij OH Leuven, Anderlecht en uiteindelijk Genk. Bij die laatste club zette hij ook zijn eerste stappen in het profvoetbal.

Bij Jong Genk kwam hij slechts beperkt aan spelen toe, waarna Lommel de juiste omgeving bleek om door te breken. Daar werd hij een vaste waarde en uiteindelijk ook een speler die de stap naar een Nederlandse topclub kon zetten.

Die stap wordt nu tijdelijk onderbroken. Bij AZ verzamelde De Grand in het begin van het seizoen al speelminuten voor Jong AZ, maar een doorbraak bij de eerste ploeg dreigde moeilijk te worden. Met zijn terugkeer naar Lommel kiest hij opnieuw voor zekerheid én een niveau waarop hij zich verder kan ontwikkelen.

Voor Lommel is het bovendien een bijzonder interessante zet. De club begon sterk aan het nieuwe seizoen en krijgt met De Grand een speler terug die niet alleen de omgeving kent, maar vorig seizoen ook bewees dat hij vanaf de flank voor doelgevaar en assists kan zorgen.